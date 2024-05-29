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Ищенко: французские инструкторы в ВСУ, война за Тихий океан и новые Темные века
Ищенко: французские инструкторы в ВСУ, война за Тихий океан и новые Темные века
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Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 29.05.2024, Sputnik Грузия
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Зачем Запад громко заявляет о желании открыто отправить войска на Украину? К какому выбору США хотят подтолкнуть Россию? Может ли начало войны на Тайване изменить планы Запада? Зачем Россия и Беларусь проводят учения ПВО и ВВС? Чем мировая политика в ближайшие годы будет похожа на Темные века? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко.
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мультимедиа, видео, в мире, аналитика, россия, тихий океан, украина, сша, видео
мультимедиа, видео, в мире, аналитика, россия, тихий океан, украина, сша, видео
Ищенко: французские инструкторы в ВСУ, война за Тихий океан и новые Темные века
09:05 29.05.2024 (обновлено: 09:43 29.05.2024)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика"
Зачем Запад громко заявляет о желании открыто отправить войска на Украину? К какому выбору США хотят подтолкнуть Россию?
Может ли начало войны на Тайване изменить планы Запада? Зачем Россия и Беларусь проводят учения ПВО и ВВС? Чем мировая политика в ближайшие годы будет похожа на Темные века?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко.