https://sputnik-georgia.ru/20240529/ischenko-frantsuzskie-instruktory-v-vsu-voyna-za-tikhiy-okean-i-novye-temnye-veka-288157971.html

Ищенко: французские инструкторы в ВСУ, война за Тихий океан и новые Темные века

Ищенко: французские инструкторы в ВСУ, война за Тихий океан и новые Темные века

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 29.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-29T09:05+0400

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Зачем Запад громко заявляет о желании открыто отправить войска на Украину? К какому выбору США хотят подтолкнуть Россию? Может ли начало войны на Тайване изменить планы Запада? Зачем Россия и Беларусь проводят учения ПВО и ВВС? Чем мировая политика в ближайшие годы будет похожа на Темные века? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко.

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мультимедиа, видео, в мире, аналитика, россия, тихий океан, украина, сша, видео