https://sputnik-georgia.ru/20240529/opponenty-vlasti-podvergayut-bullingu--nesoglasnykh-s-nimi-biznesmenov---premer-gruzii-288158902.html

Оппоненты власти подвергают буллингу не согласных с ними бизнесменов – премьер Грузии

Оппоненты власти подвергают буллингу не согласных с ними бизнесменов – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Бизнес в Грузии был, есть и будет свободен, независимо от политических взглядов, заявил премьер 29.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-29T11:37+0400

2024-05-29T11:37+0400

2024-05-29T11:58+0400

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ираклий кобахидзе

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акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Правительство Грузии не оказывает на бизнесменов давления в независимости от их политических взглядов, в отличие от оппонентов, которые используют те же методы, к которым прибегали, находясь у власти до 2012 года, подвергая несогласных жестокому буллингу, заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. Глава правительства Грузии 10 мая втретился с представителями бизнес-сектора для обсуждения резонансного законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Встреча прошла в расширенном формате в режиме вопросов и ответов. На встрече присутствовало около 80 представителей различных сфер бизнеса. По словам премьера, разница в давлении со стороны сегодняшних оппонентов власти и тем, что происходило до 2012 года, заключается в том, что они уже не могут использовать для этого силовые структуры, в частности прокуратуру и Департамент конституционной безопасности. Последний был упразднен с приходом к власти "Грузинской мечты". Как отметил премьер, в кругу грузинских бизнесменов сформировалось четкое отношение к закону "О прозрачности иностранного влияния". Часть из них озвучили свою позицию публично и подверглись из-за этого "либерально-фашистскому буллингу". Во вторник, 28 мая, парламент Грузии преодолел вето президента на т. н. закон об "иноагентах". Законопроект, против которого выступили оппозиция, неправительственные организации и Запад, обязывает НПО и СМИ, минимум 20% годового дохода которых – это зарубежное финансирование, регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, и ежегодно заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти Грузии подчеркнули, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, сша, ираклий кобахидзе, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах