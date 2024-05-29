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Оснований для обесценивания лари нет – глава Минэкономики

Оснований для обесценивания лари нет – глава Минэкономики

Sputnik Грузия

Оппозиция в последнее время заявляет о грядущем кризисе в экономике Грузии на фоне принятия т. н. закона об "иноагентах" 29.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-29T21:42+0400

2024-05-29T21:42+0400

2024-05-29T21:42+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Фундаментальных оснований для обесценивания национальной валюты в Грузии не существует, заявил министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили. Оппозиция в последнее время заявляет о грядущем кризисе в экономике Грузии на фоне принятия т. н. закона об "иноагентах". Поводом для негативных прогнозов послужило хоть и незначительное, но все же обесценивание лари за последние две недели и резкое падение акций двух крупнейших банков страны буквально за один день. Днем ранее, 14 мая, законопроект был принят в окончательном чтении.По его словам, в Грузии сохраняется стабильный курс национальной валюты который напрямую связан с экономическим прогрессом. "Все говорит о том, что события панические и временные. Иногда были очень безответственные и печальные попытки вызвать панику специально... Но несмотря на это все стабилизируется", - сказал Давиташвили. Еще 15 мая курс лари по отношению к доллару США составлял 2,68 GEL/$1, а в день преодоления вето президента на резонансный законопроект, 28 мая, лари обесценился до отметки 2,7847 GEL/$1. Уже 29 мая курс лари составил 2,7874 GEL/$.Чтобы стабилизировать валюту Национальный банк продал уже 108,7 миллиона долларов из резервов.Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Что касается акций TBC и "Банка Грузии", 15 мая их стоимость на Лондонской фондовой бирже упала на 15 и 20% соответственно. Это произошло на второй день после принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Противники закона заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля, со дня инициирования законопроекта, в Тбилиси проходят акции протеста.Накануне, сразу после того, как парламент преодолел вето президента, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции.Законопроект вступит в силу после того, как его подпишет президент, а в случае отказа председатель парламента Грузии и он будет обнародован на сайте Законодательного вестника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, bloomberg, курс доллара