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Парламент Грузии преодолел вето на проект льгот при выводе средств из офшоров

Парламент Грузии преодолел вето на проект льгот при выводе средств из офшоров

Sputnik Грузия

За преодоление вето проголосовали 83 депутата 29.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-29T16:01+0400

2024-05-29T16:01+0400

2024-05-29T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Парламент Грузии преодолел вето президента на поправки в Налоговый кодекс, предполагающие списание задолженностей по налогам и пени, накопленным до 1 января 2021 года, а также налоговые льготы при выведении активов из офшорных зон. За преодоление вето проголосовали 83 депутата, против 1, против предложения президента не принимать такой закон проголосовали 64 депутата, за - один. Речь идет о выводе лишь тех активов, которые будут переданы грузинским предприятиям до 1 января 2028 года, при этом при условии, если 100-процентным активом в Грузии и в офшоре владеет одна и та же компания или лицо. Согласно законопроекту, при передаче активов от офшорных компаний грузинская компания-получатель будет освобождена от обязанности выплаты налога на импорт по этому активу, если операция будет завершена до 1 января 2028 года. При этом до 1 января 2030 года предприятие, участвующее в указанной операции, будет освобождено от налога на импорт при получении физического актива от офшорной компании или предприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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