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Парламент Грузии преодолел вето на проект льгот при выводе средств из офшоров
Парламент Грузии преодолел вето на проект льгот при выводе средств из офшоров
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За преодоление вето проголосовали 83 депутата 29.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-29T16:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Парламент Грузии преодолел вето президента на поправки в Налоговый кодекс, предполагающие списание задолженностей по налогам и пени, накопленным до 1 января 2021 года, а также налоговые льготы при выведении активов из офшорных зон. За преодоление вето проголосовали 83 депутата, против 1, против предложения президента не принимать такой закон проголосовали 64 депутата, за - один. Речь идет о выводе лишь тех активов, которые будут переданы грузинским предприятиям до 1 января 2028 года, при этом при условии, если 100-процентным активом в Грузии и в офшоре владеет одна и та же компания или лицо. Согласно законопроекту, при передаче активов от офшорных компаний грузинская компания-получатель будет освобождена от обязанности выплаты налога на импорт по этому активу, если операция будет завершена до 1 января 2028 года. При этом до 1 января 2030 года предприятие, участвующее в указанной операции, будет освобождено от налога на импорт при получении физического актива от офшорной компании или предприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии, экономика
новости, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии, экономика
Парламент Грузии преодолел вето на проект льгот при выводе средств из офшоров
За преодоление вето проголосовали 83 депутата
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Парламент Грузии преодолел вето президента на поправки в Налоговый кодекс, предполагающие списание задолженностей по налогам и пени, накопленным до 1 января 2021 года, а также налоговые льготы при выведении активов из офшорных зон.
За преодоление вето проголосовали 83 депутата, против 1, против предложения президента не принимать такой закон проголосовали 64 депутата, за - один.
Парламент Грузии принял поправки 19 апреля. Оппозиция раскритиковала поправки, заявляя, что это привлечет лишь деньги преступности и спецслужб, и поправки принимаются для того, чтобы грузинский миллиардер и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили смог избежать возможных санкций со стороны запада. Власти утверждают, что подобное невозможно, так как вывод средств производится через международные системы, которые контролируют соблюдение санкций.
Речь идет о выводе лишь тех активов, которые будут переданы грузинским предприятиям до 1 января 2028 года, при этом при условии, если 100-процентным активом в Грузии и в офшоре владеет одна и та же компания или лицо.
Согласно законопроекту, при передаче активов от офшорных компаний грузинская компания-получатель будет освобождена от обязанности выплаты налога на импорт по этому активу, если операция будет завершена до 1 января 2028 года.
При этом до 1 января 2030 года предприятие, участвующее в указанной операции, будет освобождено от налога на импорт при получении физического актива от офшорной компании или предприятия.