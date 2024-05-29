https://sputnik-georgia.ru/20240529/rukovodstvo-ssha-i-raznykh-struktur-es-osudili-prinyatie-zakona-ob-inoagentakh-v-gruzii-288164693.html
Руководства США и разных структур ЕС осудили принятие закона об "иноагентах" в Грузии
Руководства США и разных структур ЕС осудили принятие закона об "иноагентах" в Грузии
Sputnik Грузия
Действия правящей партии и антизападная риторика угрожают демократическому пути Грузии, заявили в США 29.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-29T14:46+0400
2024-05-29T14:46+0400
2024-05-29T15:07+0400
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
совет европы
венецианская комиссия
саломе зурабишвили
урсула фон дер ляйен
тбилиси
политика
грузия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1b/261546257_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ccffb6ddf29d86c5af1e0cfa8ccb5aab.jpg
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Власти Грузии подверглись резкой критике как со стороны США, так и разных структур Евросоюза, после того, как несмотря на неоднократные призывы, парламент Грузии все же преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Во вторник парламент Грузии преодолел вето президента на т. н. закон об "иноагентах". Законопроект, против которого выступили оппозиция, неправительственные организации и Запад, обязывает НПО и СМИ, минимум 20% годового дохода которых – это зарубежное финансирование, регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, и ежегодно заполнять декларацию. С заявления относительно законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" начал свой брифинг глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. По его словам, США осуждают преодоление вето на закон, который, по оценке Миллера, является антидемократическим и не соответствует европейским нормам. "Грузинская мечта" проигнорировала правовую оценку Венецианской комиссии и ближайших партнеров Грузии, которые ясно выразили свою обеспокоенность тем, что закон подвергнет стигматизации гражданское общество и СМИ и ограничит основные свободы, отметил Миллер. Он также напомнил о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена в связи с тем, что любой, кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии, а также их ближайшие родственники, могут быть лишены права на получение визы в США в соответствии с недавно объявленной политикой, запрещающей поездки в США. США также объявили о всестороннем пересмотре двустороннего сотрудничества с Грузией. Что касается визовых ограничений, то, по словам Миллера, личности людей, которых коснутся визовые ограничения, не будут обнародованы, так как, пояснил спикер, в соответствии с федеральным законом они являются конфиденциальными. Он также напомнил, что США ежегодно оказывают помощь в размере 390 миллионов долларов на такие цели, как военная помощь, проекты экономического развития, создание институтов гражданского общества. "И мы должны пересмотреть все это, если грузинское правительство собирается теперь рассматривать США и других западных партнеров уже не как партнеров, а как к противников", – резюмировал Миллер. О том, что США разочарованы тем, что парламент Грузии преодолел вето президента Грузии на антидемократический закон, заявила на брифинге пресс-спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. Как отметила спикер Белого дома, этот закон требует от организаций гражданского общества регистрироваться в качестве агентов иностранных властей просто за получение 20% их финансирования из-за рубежа. Критическое заявление относительно принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" сделал и президент Европейского совета Шарль Мишель, отметив, что намерен включить Грузию в повестку дня следующего заседания Евросовета. Грузинский народ однозначно выбрал будущее в ЕС, и мы сделаем все, чтобы поддержать его амбиции, отметил он. "По этой причине я включу Грузию в повестку дня следующего заседания Евросовета", – написал Шарль Мишель. О том, что принятый парламентом Грузии закон негативно сказывается на пути Грузии в ЕС, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. "Подавляющее большинство грузинского народа хочет вступить в ЕС. Но закон "О прозрачности иностранного влияния" противоречит основным принципам и ценностям ЕС, что негативно сказывается на пути Грузии в ЕС. Мы рассматриваем все варианты и призываем правительство подтвердить приверженность стремлениям к ЕС", – написала Ляйен в соцсети Х. Преодоление вето президента и утверждение закона "О прозрачности иностранного влияния" в его нынешнем виде, несмотря на критику со стороны международных партнеров по поводу его несовместимости с европейскими стандартами, решительно осудила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич. Генсек Совета Европы глубоко обеспокоена негативным воздействием закона на информированные общественные дебаты, плюрализм и демократические системы сдержек и противовесов, что, по ее словам, потенциально может также поставить под угрозу условия для проведения свободных и справедливых выборов. "Совет Европы по-прежнему полностью поддерживает европейские устремления грузинского народа", – добавила она. Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата на вступление в Евросоюз и девять условий, выполнение которых необходимо для перехода на новый этап сближения с ЕС – открытие переговоров. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти Грузии подчеркнули, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1b/261546257_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_813f4b5353ff64d9beea89dad9f9de2c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, совет европы, венецианская комиссия, саломе зурабишвили , урсула фон дер ляйен, тбилиси, политика, грузия, новости, сша
акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, совет европы, венецианская комиссия, саломе зурабишвили , урсула фон дер ляйен, тбилиси, политика, грузия, новости, сша
Руководства США и разных структур ЕС осудили принятие закона об "иноагентах" в Грузии
14:46 29.05.2024 (обновлено: 15:07 29.05.2024)
Действия правящей партии и антизападная риторика угрожают демократическому пути Грузии, заявили в США
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Власти Грузии подверглись резкой критике как со стороны США, так и разных структур Евросоюза, после того, как несмотря на неоднократные призывы, парламент Грузии все же преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на законопроект "О прозрачности иностранного влияния".
Во вторник парламент Грузии преодолел вето президента на т. н. закон об "иноагентах". Законопроект, против которого выступили оппозиция, неправительственные организации и Запад, обязывает НПО и СМИ, минимум 20% годового дохода которых – это зарубежное финансирование, регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, и ежегодно заполнять декларацию.
С заявления относительно законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" начал свой брифинг глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. По его словам, США осуждают преодоление вето на закон, который, по оценке Миллера, является антидемократическим и не соответствует европейским нормам.
"Приняв этот закон, правящая партия "Грузинская мечта" еще больше отдалила страну от пути европейской интеграции и проигнорировала евроатлантические устремления грузинского народа, который уже несколько недель протестует против этого закона на улицах", – заявил Миллер.
"Грузинская мечта" проигнорировала правовую оценку Венецианской комиссии и ближайших партнеров Грузии, которые ясно выразили свою обеспокоенность тем, что закон подвергнет стигматизации гражданское общество и СМИ и ограничит основные свободы, отметил Миллер.
"Действия правящей партии и антизападная риторика угрожают демократическому пути Грузии, будущей экономической безопасности, членству в ЕС, а также ставят под вопрос отношения между США и Грузией", – сказал Миллер.
Он также напомнил о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена в связи с тем, что любой, кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии, а также их ближайшие родственники, могут быть лишены права на получение визы в США в соответствии с недавно объявленной политикой, запрещающей поездки в США. США также объявили о всестороннем пересмотре двустороннего сотрудничества с Грузией.
"Как заявил на прошлой неделе секретарь Блинкен, мы примем во внимание действия "Грузинской мечты", когда будем принимать свои собственные решения... Жаль, что лидеры Грузии предпочитают воздерживаться от шагов, необходимых для продвижения Грузии в западном направлении, которого хочет ее народ", – подчеркнул Миллер.
Что касается визовых ограничений, то, по словам Миллера, личности людей, которых коснутся визовые ограничения, не будут обнародованы, так как, пояснил спикер, в соответствии с федеральным законом они являются конфиденциальными.
"Но политика визовых ограничений, о которой мы объявили в четверг, – это не единственное, что, как мы ясно дали понять, может измениться в результате действий Грузии. Как объявил Госсекретарь в четверг, мы проводим всесторонний пересмотр отношений между США и Грузией", – добавил Миллер.
Он также напомнил, что США ежегодно оказывают помощь в размере 390 миллионов долларов на такие цели, как военная помощь, проекты экономического развития, создание институтов гражданского общества.
"И мы должны пересмотреть все это, если грузинское правительство собирается теперь рассматривать США и других западных партнеров уже не как партнеров, а как к противников", – резюмировал
Миллер.
О том, что США разочарованы тем, что парламент Грузии преодолел вето президента Грузии на антидемократический закон, заявила на брифинге пресс-спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.
Как отметила спикер Белого дома, этот закон требует от организаций гражданского общества регистрироваться в качестве агентов иностранных властей просто за получение 20% их финансирования из-за рубежа.
"Организации гражданского общества играют важную роль в поддержании демократии, и создание такого бремени подрывает эту их способность. Подавление гражданского общества – это то, что делают авторитарные правительства, и это инструмент и тактика подавления инакомыслия. Демократические государства так не поступают. Поэтому мы разочарованы тем, что произошло", – подчеркнула она.
Критическое заявление относительно принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" сделал и президент Европейского совета Шарль Мишель, отметив, что намерен включить Грузию в повестку дня следующего заседания Евросовета.
"В декабре Евросовет принял решение предоставить Грузии статус кандидата при том условии, что Грузия предпримет соответствующие шаги и необходимые демократические реформы. Принятие парламентом закона о прозрачности является шагом назад и еще больше уводит Грузию от пути в ЕС", – написал Мишель в соцсети Х.
Грузинский народ однозначно выбрал будущее в ЕС, и мы сделаем все, чтобы поддержать его амбиции, отметил он.
"По этой причине я включу Грузию в повестку дня следующего заседания Евросовета", – написал Шарль Мишель.
О том, что принятый парламентом Грузии закон негативно сказывается на пути Грузии в ЕС, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
"Подавляющее большинство грузинского народа хочет вступить в ЕС. Но закон "О прозрачности иностранного влияния" противоречит основным принципам и ценностям ЕС, что негативно сказывается на пути Грузии в ЕС. Мы рассматриваем все варианты и призываем правительство подтвердить приверженность стремлениям к ЕС", – написала
Ляйен в соцсети Х.
Преодоление вето президента и утверждение закона "О прозрачности иностранного влияния" в его нынешнем виде, несмотря на критику со стороны международных партнеров по поводу его несовместимости с европейскими стандартами, решительно осудила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.
"Сделав этот шаг, власти Грузии, к сожалению, отказались от последней возможности отозвать этот законопроект и отказались вести содержательный диалог, игнорируя четкие рекомендации Венецианской комиссии, чьи авторитетные юридические заключения отражают наши демократические стандарты", – говорится в заявлении Пейчинович Бурич.
Генсек Совета Европы глубоко обеспокоена негативным воздействием закона на информированные общественные дебаты, плюрализм и демократические системы сдержек и противовесов, что, по ее словам, потенциально может также поставить под угрозу условия для проведения свободных и справедливых выборов.
"Совет Европы по-прежнему полностью поддерживает европейские устремления грузинского народа", – добавила
она.
Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата на вступление в Евросоюз и девять условий, выполнение которых необходимо для перехода на новый этап сближения с ЕС – открытие переговоров.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста.
К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Власти Грузии подчеркнули, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.