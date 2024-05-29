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В оппозиции так и не поняли, зачем президенту Грузии проводить референдум
В оппозиции так и не поняли, зачем президенту Грузии проводить референдум
Sputnik Грузия
Президент Грузии призвала противников закона об "иноагентах" собрать подписи о проведении референдума касательно внешнеполитического курса Грузии и отнести ей 29.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-29T13:53+0400
2024-05-29T13:53+0400
2024-05-29T13:53+0400
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грузия
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саломе зурабишвили
единое национальное движение
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Предложение президента Грузии Саломе Зурабишвили противникам закона "О прозрачности иностранного влияния" провести в стране референдум о внешнеполитическом курсе Грузии вызвало недопонимание в рядах оппозиции. Президент Саломе Зурабишвили, выступая перед участниками акции протеста у здания парламента после преодоления депутатами вето на закон об "иноагентах", призвала собрать подписи о проведении референдума касательно внешнеполитического курса Грузии и отнести ей, чтобы она подписала соответствующий документ. По словам депутата от оппозиции Хатии Деканоидзе, страна заявила о своих евроатлантических стремлениях, и идея референдума, о которой говорила Саломе Зурабишвили, ей непонятна. Однако, по словам Деканоидзе, она поддерживает предложенную президентом хартию. По словам политика, она поддерживает и реформаторскую часть, и политическую. Зурабишвили предложила оппозиционным партиям подписать "Грузинскую хартию", что среди прочего предполагает взять на себя обязательство после парламентских выборов октября 2024 года упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, а также проведение досрочных выборов. Что касается помилования Саакашвили, то Зурабишвили не раз заявляла, что не помилует Саакашвили, потому что "этого не хочет грузинский народ". По словам одного из лидеров партии "Стратегия Агмашенебели" Пааты Манджгаладзе, для него референдум – это выборы по отстранению от власти режима, который блокирует европейскую перспективу Грузии и фактически саботирует европейский курс. Согласно Избирательному кодексу, президент Грузии правомочен по требованию Парламента Грузии, Правительства Грузии или не менее чем 200 тысяч избирателей назначить референдум в течение 30 дней после поступления требования о его назначении. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти Грузии подчеркнули, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , единое национальное движение, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , единое национальное движение, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
В оппозиции так и не поняли, зачем президенту Грузии проводить референдум
Президент Грузии призвала противников закона об "иноагентах" собрать подписи о проведении референдума касательно внешнеполитического курса Грузии и отнести ей
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Предложение президента Грузии Саломе Зурабишвили противникам закона "О прозрачности иностранного влияния" провести в стране референдум о внешнеполитическом курсе Грузии вызвало недопонимание в рядах оппозиции.
Президент Саломе Зурабишвили, выступая перед участниками акции протеста у здания парламента после преодоления депутатами вето на закон об "иноагентах", призвала собрать подписи о проведении референдума касательно внешнеполитического курса Грузии и отнести ей, чтобы она подписала соответствующий документ.
"В 2008 году был проведен плебисцит, воля народа выражена. Статья 78 уже прописана в Конституции, и Грузия уже имеет статус страны-кандидата на членство в ЕС, то есть мы начинаем ее пересматривать? Кого это устраивает?" – заявил член самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Зураб Чиаберашвили.
По словам депутата от оппозиции Хатии Деканоидзе, страна заявила о своих евроатлантических стремлениях, и идея референдума, о которой говорила Саломе Зурабишвили, ей непонятна.
Однако, по словам Деканоидзе, она поддерживает предложенную президентом хартию.
"Сегодня я слушала президента, честно говоря, я не поняла идею референдума, потому что считаю, что эта страна заявила о своих евроатлантических устремлениях, но я полностью поддерживаю хартию, которую озвучила президент", – сказала Деканоидзе.
По словам политика, она поддерживает и реформаторскую часть, и политическую.
Зурабишвили предложила оппозиционным партиям подписать "Грузинскую хартию", что среди прочего предполагает взять на себя обязательство после парламентских выборов октября 2024 года упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, а также проведение досрочных выборов. Что касается помилования Саакашвили, то Зурабишвили не раз заявляла, что не помилует Саакашвили, потому что "этого не хочет грузинский народ".
По словам одного из лидеров партии "Стратегия Агмашенебели" Пааты Манджгаладзе, для него референдум – это выборы по отстранению от власти режима, который блокирует европейскую перспективу Грузии и фактически саботирует европейский курс.
"Мне действительно непонятна эта инициатива, потому что я не считаю правильным проводить референдум по вопросу, который не подлежит рассмотрению", – заявил Манджгаладзе.
Согласно Избирательному кодексу, президент Грузии правомочен по требованию Парламента Грузии, Правительства Грузии или не менее чем 200 тысяч избирателей назначить референдум в течение 30 дней после поступления требования о его назначении.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста.
К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Власти Грузии подчеркнули, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.