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Важно качество, а не количество – эксперт о развитии виноделия в Грузии
Важно качество, а не количество – эксперт о развитии виноделия в Грузии
Sputnik Грузия
Для популяризации грузинского вина на международных рынках представителям отрасли надо делать акцент на увеличении качества продукции, а не на наращивании... 29.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-29T11:16+0400
2024-05-29T11:16+0400
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Об этом заявил бывший замминистра сельского хозяйства Грузии, доктор экономических наук, соруководитель комиссии аграрных инноваций Академии наук сельского хозяйства Грузии Гоча Цопурашвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Цопурашвили принял участие в пресс-конференция на тему "Сельское хозяйство Грузии – рынки сбыта и перспективы"."Мы увеличили площадь виноградников, но не контролируем качество. Получается так, что большой объем винограда нужен не вину, а спирту. Нужна целенаправленная работа, чтобы находить специальные микрозоны и правильно ухаживать за виноградом и получить высококачественное вино. Мы никого не удивим большими объемами, нам нужны высококачественное сырье, а потом вино. Если мы будем делать акцент на количестве, мы потеряем и тот рынок сбыта, который имеем сейчас. Надо работать на качество и микрозонные возможности", – подчеркнул Цопурашвили.Россия является главным покупателем грузинского натурального вина. По статистике, за четыре месяца 2024 года в эту страну было экспортировано 36,8 тысячи тонн вина на сумму 98,9 миллиона долларов. Экспорт вырос на 93%. В целом же на Россию приходится около 79% всего экспорта грузинского вина. Согласно материалам Национальной службы статистики "Сакстат", всего в период с 1 января по 30 апреля 2024 года Грузия экспортировала 44,7 тысячи тонн натурального виноградного вина в посуде объемом менее 2 литров на сумму 125 миллионов долларов.
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мультимедиа, грузия, экономика, сакстат, пресс-центр, видео, видео-новости из грузии, видео
мультимедиа, грузия, экономика, сакстат, пресс-центр, видео, видео-новости из грузии, видео
Важно качество, а не количество – эксперт о развитии виноделия в Грузии
11:16 29.05.2024 (обновлено: 11:27 29.05.2024)
Для популяризации грузинского вина на международных рынках представителям отрасли надо делать акцент на увеличении качества продукции, а не на наращивании объемов экспорта
Об этом заявил бывший замминистра сельского хозяйства Грузии, доктор экономических наук, соруководитель комиссии аграрных инноваций Академии наук сельского хозяйства Грузии Гоча Цопурашвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
Цопурашвили принял участие в пресс-конференция на тему "Сельское хозяйство Грузии – рынки сбыта и перспективы".
"Мы увеличили площадь виноградников, но не контролируем качество. Получается так, что большой объем винограда нужен не вину, а спирту. Нужна целенаправленная работа, чтобы находить специальные микрозоны и правильно ухаживать за виноградом и получить высококачественное вино. Мы никого не удивим большими объемами, нам нужны высококачественное сырье, а потом вино. Если мы будем делать акцент на количестве, мы потеряем и тот рынок сбыта, который имеем сейчас. Надо работать на качество и микрозонные возможности", – подчеркнул Цопурашвили.
Россия является главным покупателем грузинского натурального вина. По статистике, за четыре месяца 2024 года в эту страну было экспортировано 36,8 тысячи тонн вина на сумму 98,9 миллиона долларов. Экспорт вырос на 93%. В целом же на Россию приходится около 79% всего экспорта грузинского вина. Согласно материалам Национальной службы статистики "Сакстат", всего в период с 1 января по 30 апреля 2024 года Грузия экспортировала 44,7 тысячи тонн натурального виноградного вина в посуде объемом менее 2 литров на сумму 125 миллионов долларов.