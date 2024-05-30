https://sputnik-georgia.ru/20240530/evropa-molchala-kogda-v-gruzii-na-ulitsakh-ubivali-lyudey--spiker-parlamenta-288174328.html
Европа молчала, когда в Грузии на улицах убивали людей – спикер парламента
Европа молчала, когда в Грузии на улицах убивали людей – спикер парламента
Sputnik Грузия
За проявлением "либерального фашизма" в Грузии стоят НПО и лидеры оппозиции, считает глава парламента 30.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-30T13:15+0400
2024-05-30T13:15+0400
2024-05-30T13:15+0400
грузия
новости
политика
шалва папуашвили
жозеп боррель
европа
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/0f/287929692_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_1711fe689a6bffd29646d2a8053a0aa5.jpg
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Европа молчала, когда в Грузии до смены власти в 2012 году людей пытали в тюрьмах и на улицах убивали людей, а теперь у оппозиционных лидеров и представителей НПО там есть свои покровители, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Власти Грузии подверглись резкой критике как со стороны США, так и разных структур Евросоюза после принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Против законопроекта выступили оппозиция, неправительственные организации и Запад, которые утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. По словам главы грузинского законодательного органа, многие из тех политиков и лиц, которые видны сейчас, и тогда были лидерами. То есть это те люди, которые, по словам Папуашвили, разговаривают с т. н. проевропейской платформы и у которых есть свои сторонники в Европе. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Скандальный законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Между тем Евросоюз приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если в Грузии будет задействован закон "О прозрачности иностранного влияния". Об этом в понедельник заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Помимо Евросоюза, к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призывали США, ООН, НАТО, Совет Европы. В ответ власти Грузии подчеркнули, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/0f/287929692_127:0:1948:1366_1920x0_80_0_0_9dc7f4f8c6a8235b5a30274b100fbaa4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, жозеп боррель, европа, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, жозеп боррель, европа, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Европа молчала, когда в Грузии на улицах убивали людей – спикер парламента
За проявлением "либерального фашизма" в Грузии стоят НПО и лидеры оппозиции, считает глава парламента
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Европа молчала, когда в Грузии до смены власти в 2012 году людей пытали в тюрьмах и на улицах убивали людей, а теперь у оппозиционных лидеров и представителей НПО там есть свои покровители, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Власти Грузии подверглись резкой критике как со стороны США, так и разных структур Евросоюза после принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Против законопроекта выступили оппозиция, неправительственные организации и Запад, которые утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
"До 2012 года мы жили в такой Европе, где людей пытали в тюрьмах, а ЕС молчал. Где людей, ученых и других выдающихся людей сливали, а Европа молчала. Где за людьми гонялись по улице, убивали, потом они были помилованы, держали в тюрьмах в тепличных условиях, и Страсбургский суд был поражен этим. Но Страсбургский суд оставался в Страсбурге, а Европа молчала об этом", – заявил Папуашвили.
По словам главы грузинского законодательного органа, многие из тех политиков и лиц, которые видны сейчас, и тогда были лидерами.
"Эти проявления либерального фашизма, эпитеты, нападки, обнародование телефонных номеров, нападки на членов семьи, детей – то, что мы видим сейчас, если мы задумаемся о том, кто это делает, то этот симбиоз, НПО и лидеры оппозиции делают это", – заявил Папуашвили.
То есть это те люди, которые, по словам Папуашвили, разговаривают с т. н. проевропейской платформы и у которых есть свои сторонники в Европе.
"Мы же видим, что у них есть покровители и защитники. То есть то, что мы видим, их риторика, нападки на детей, чисто фашистские кампании – вот это Европа в их воображении. Нас ведут к такой Европе, и мы, между прочим, жили в такой Европе", – отметил Папуашвили.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.
Скандальный законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Между тем Евросоюз приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если в Грузии будет задействован закон "О прозрачности иностранного влияния". Об этом в понедельник заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Помимо Евросоюза, к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призывали США, ООН, НАТО, Совет Европы.
В ответ власти Грузии подчеркнули, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.