https://sputnik-georgia.ru/20240530/evropa-molchala-kogda-v-gruzii-na-ulitsakh-ubivali-lyudey--spiker-parlamenta-288174328.html

Европа молчала, когда в Грузии на улицах убивали людей – спикер парламента

Европа молчала, когда в Грузии на улицах убивали людей – спикер парламента

Sputnik Грузия

За проявлением "либерального фашизма" в Грузии стоят НПО и лидеры оппозиции, считает глава парламента 30.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-30T13:15+0400

2024-05-30T13:15+0400

2024-05-30T13:15+0400

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законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Европа молчала, когда в Грузии до смены власти в 2012 году людей пытали в тюрьмах и на улицах убивали людей, а теперь у оппозиционных лидеров и представителей НПО там есть свои покровители, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Власти Грузии подверглись резкой критике как со стороны США, так и разных структур Евросоюза после принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Против законопроекта выступили оппозиция, неправительственные организации и Запад, которые утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. По словам главы грузинского законодательного органа, многие из тех политиков и лиц, которые видны сейчас, и тогда были лидерами. То есть это те люди, которые, по словам Папуашвили, разговаривают с т. н. проевропейской платформы и у которых есть свои сторонники в Европе. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Скандальный законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Между тем Евросоюз приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если в Грузии будет задействован закон "О прозрачности иностранного влияния". Об этом в понедельник заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Помимо Евросоюза, к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призывали США, ООН, НАТО, Совет Европы. В ответ власти Грузии подчеркнули, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, жозеп боррель, европа, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах