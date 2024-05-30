https://sputnik-georgia.ru/20240530/ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rossii-marii-zakharovoy-288176398.html
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой
Sputnik Грузия
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит традиционный брифинг и отвечает на вопросы журналистов 30.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-30T13:37+0400
2024-05-30T13:37+0400
2024-05-30T13:50+0400
мультимедиа
видео
россия
в мире
мария захарова
мид россии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288175966_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_c36d68aeb215a43de2497ff9c7131677.jpg
Смотрите в видео, что заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на своем традиционном еженедельном брифинге для прессы.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288175966_560:0:3289:2047_1920x0_80_0_0_bf6f1987ae5e57c87f49736665a182d5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, россия, в мире, мария захарова, мид россии, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, мария захарова, мид россии, видео
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой
13:37 30.05.2024 (обновлено: 13:50 30.05.2024)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит традиционный брифинг и отвечает на вопросы журналистов
Смотрите в видео, что заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на своем традиционном еженедельном брифинге для прессы.