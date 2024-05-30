https://sputnik-georgia.ru/20240530/ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rossii-marii-zakharovoy-288176398.html

Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой

Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой

Sputnik Грузия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит традиционный брифинг и отвечает на вопросы журналистов 30.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-30T13:37+0400

2024-05-30T13:37+0400

2024-05-30T13:50+0400

мультимедиа

видео

россия

в мире

мария захарова

мид россии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288175966_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_c36d68aeb215a43de2497ff9c7131677.jpg

Смотрите в видео, что заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на своем традиционном еженедельном брифинге для прессы.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, россия, в мире, мария захарова, мид россии, видео