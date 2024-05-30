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"Ходить пешком полезнее, чем сидеть по ночным клубам" – политолог о протестах в Тбилиси
"Ходить пешком полезнее, чем сидеть по ночным клубам" – политолог о протестах в Тбилиси
Sputnik Грузия
Акции протеста в Тбилиси со временем сойдут на нет, так как оппозиционные грузинские политики любят летом отдыхать в дорогих зарубежных отелях, им не до... 30.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-30T17:02+0400
2024-05-30T17:02+0400
2024-05-30T17:37+0400
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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста, а 28 мая преодолел вето президента на закон."Что касается молодежи, которая даже не читала закон и понятия не имеет, каким целям он служит… Что я могу сказать? Пешком ходить намного полезнее, чем сидеть в ночных клубах", – заявил Мамрадзе.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти Грузии подчеркнули, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, тбилиси, сша, израиль, политика, петре мамрадзе, оон, нато, совет европы, пресс-центр, законопроект об иноагентах, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, тбилиси, сша, израиль, политика, петре мамрадзе, оон, нато, совет европы, пресс-центр, законопроект об иноагентах, видео
"Ходить пешком полезнее, чем сидеть по ночным клубам" – политолог о протестах в Тбилиси
17:02 30.05.2024 (обновлено: 17:37 30.05.2024)
Акции протеста в Тбилиси со временем сойдут на нет, так как оппозиционные грузинские политики любят летом отдыхать в дорогих зарубежных отелях, им не до протестов, считает политолог Петре Мамрадзе
Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста, а 28 мая преодолел вето президента на закон.
"Что касается молодежи, которая даже не читала закон и понятия не имеет, каким целям он служит… Что я могу сказать? Пешком ходить намного полезнее, чем сидеть в ночных клубах", – заявил Мамрадзе.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти Грузии подчеркнули, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.