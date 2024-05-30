https://sputnik-georgia.ru/20240530/kitayskaya-kompaniya-stanet-garantom--kobakhidze-o-stroitelstve-porta-v-anakliya-288183149.html

Китайская компания станет гарантом – Кобахидзе о строительстве порта в Анаклия

Китайская компания станет гарантом – Кобахидзе о строительстве порта в Анаклия

Sputnik Грузия

Власти Грузии решили возобновить строительство порта в Анаклия (регион Самегрело ‐ Земо Сванети) с условием, что государству будет принадлежать 51% 30.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-30T18:26+0400

2024-05-30T18:26+0400

2024-05-30T18:36+0400

экономика

грузия

новости

порт анаклия

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/18/249060916_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_fe6d60d4f032edb088a347ad276a3e05.jpg

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Победа китайской компании в тендере дает гарантию, что проект строительства первого глубоководного порта в Анаклия будет реализован на высшем уровне, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Власти Грузии решили возобновить строительство порта в Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) с условием, что государству будет принадлежать 51%. С большой вероятностью победителем конкурса по отбору частного инвестора в качестве партнера государства в реализации проекта станет китайско-сингапурский консорциум (китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd), который единственный подал заявку. В оппозиционной партии "Лело для Грузии", основателем которой является Мамука Хазарадзе, в свое время создавший "Консорциум развития порта Анаклия", но не сумешвий построить порт, заявили, что "ССС" внесена в черные списки США и Всемирного банка. Власти назвали ложью информацию о том, что на китайскую компанию распространены международные санкции. "Что касается политических оппонентов, которые были вовлечены в процессы вокруг Анаклия, напомню, что государство не раз давало срок, чтобы они привлекли инвестора, но им так и не удалось привлечь инвестора. Это их ответственность, однако они стараются переложить ее на другого", – пояснил Кобахидзе. По словам премьера, развитие проекта входит в интересы правительства, а реализация этого проекта китайской компанией особенно важна, поскольку китайские грузы имеют особое значение для максимально эффективной работы этого порта. Премьер отметил, что в прошлом "Консорциуму развития Анаклия" не удалось привлечь ни одного инвестора, несмотря на то, что власти даже включили проект в Конституцию, чтобы облегчить привлечение инвесторов. Парламент Грузии внес в Конституцию глубоководный порт Анаклия как особый приоритет. "Согласно органическому закону, в Анаклия создается особая экономическая зона, где действует особый правовой режим. Органическим законом могут быть созданы и другие специальные экономические зоны с особым правовым режимом", было прописано в Конституции Грузии до 2020 года, до расторжения контракта с "Консорциумом развития Анаклия". Власти Грузии решили возобновить строительство порта в Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) с условием, что государству будет принадлежать 51%. Квалификационные требования в рамках отбора частного партнера государства для проекта строительства порта Анаклия удовлетворили только два претендента – швейцарско-люксембургская компания (Terminal Investment Limited Holding S.A. (T.I.L Holding S.A) и китайско-сингапурский консорциум (китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd). Претенденты должны были до 20 мая представить техническое, коммерческое и финансовое предложения, а также комментарии к соглашению. Предложения в указанные сроки поступили только от китайско-сингапурского консорциума. К этому времени госкомпания "Морской порт Анаклия" провела подготовительные работы для строительства морской инфраструктуры (дноуглубительные работы, волнорез) – обновлена/создана основная проектная документация, нанята консалтинговая компания, которая участвовала в подготовке тендерной документации и проведении международного тендера по выявлению частного инвестора. Госкомпании в качестве вклада в капитал был передан земельный участок, необходимый для первой фазы строительных работ. Капитал компании "Морской порт Анаклия" составляет 3 миллиона лари. Она принадлежит государственному ООО "Компания по управлению активами и развитию". Неудачная первая попытка Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, порт анаклия, ираклий кобахидзе