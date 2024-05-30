Китайская компания станет гарантом – Кобахидзе о строительстве порта в Анаклия
18:26 30.05.2024 (обновлено: 18:36 30.05.2024)
© photo: Sputnik / StringerЧерноморский курорт Анаклия. Мост и прибрежная территория
© photo: Sputnik / Stringer
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Власти Грузии решили возобновить строительство порта в Анаклия (регион Самегрело ‐ Земо Сванети) с условием, что государству будет принадлежать 51%
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Победа китайской компании в тендере дает гарантию, что проект строительства первого глубоководного порта в Анаклия будет реализован на высшем уровне, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Власти Грузии решили возобновить строительство порта в Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) с условием, что государству будет принадлежать 51%. С большой вероятностью победителем конкурса по отбору частного инвестора в качестве партнера государства в реализации проекта станет китайско-сингапурский консорциум (китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd), который единственный подал заявку.
"Он (китайский консорциум – ред.) внес очень хорошую заявку, и, соответственно, победа китайской компании в этом тендере дает гарантию, что проект Анаклия будет реализован на высшем уровне", – заявил Кобахидзе.
В оппозиционной партии "Лело для Грузии", основателем которой является Мамука Хазарадзе, в свое время создавший "Консорциум развития порта Анаклия", но не сумешвий построить порт, заявили, что "ССС" внесена в черные списки США и Всемирного банка. Власти назвали ложью информацию о том, что на китайскую компанию распространены международные санкции.
"Что касается политических оппонентов, которые были вовлечены в процессы вокруг Анаклия, напомню, что государство не раз давало срок, чтобы они привлекли инвестора, но им так и не удалось привлечь инвестора. Это их ответственность, однако они стараются переложить ее на другого", – пояснил Кобахидзе.
По словам премьера, развитие проекта входит в интересы правительства, а реализация этого проекта китайской компанией особенно важна, поскольку китайские грузы имеют особое значение для максимально эффективной работы этого порта.
"Соответственно, спекуляции неуместны, хотя мы видим, что тот, кто начал эти спекуляции, получает грантовое финансирование из сомнительных зарубежных источников, и именно это диктует антикитайскую кампанию, которую ведут соответствующие политики и их НПО", – заявил Кобахидзе.
Премьер отметил, что в прошлом "Консорциуму развития Анаклия" не удалось привлечь ни одного инвестора, несмотря на то, что власти даже включили проект в Конституцию, чтобы облегчить привлечение инвесторов.
Парламент Грузии внес в Конституцию глубоководный порт Анаклия как особый приоритет.
"Согласно органическому закону, в Анаклия создается особая экономическая зона, где действует особый правовой режим. Органическим законом могут быть созданы и другие специальные экономические зоны с особым правовым режимом", было прописано в Конституции Грузии до 2020 года, до расторжения контракта с "Консорциумом развития Анаклия".
"Хотя даже в условиях конституционной оговорки им не удалось заинтересовать ни одного инвестора, потому что у них на самом деле были, предположительно, коррупционные интересы, а не заинтересованность в развитии порта", – сказал премьер-министр.
Власти Грузии решили возобновить строительство порта в Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) с условием, что государству будет принадлежать 51%.
Квалификационные требования в рамках отбора частного партнера государства для проекта строительства порта Анаклия удовлетворили только два претендента – швейцарско-люксембургская компания (Terminal Investment Limited Holding S.A. (T.I.L Holding S.A) и китайско-сингапурский консорциум (китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd).
Претенденты должны были до 20 мая представить техническое, коммерческое и финансовое предложения, а также комментарии к соглашению. Предложения в указанные сроки поступили только от китайско-сингапурского консорциума.
После отбора инвестора основанная государством в 2023 году компания "Морской порт Анаклия" вместе с частным партнером создаст совместную компанию, в которой доля государства составит 51%. Совместная компания должна будет развивать порт.
К этому времени госкомпания "Морской порт Анаклия" провела подготовительные работы для строительства морской инфраструктуры (дноуглубительные работы, волнорез) – обновлена/создана основная проектная документация, нанята консалтинговая компания, которая участвовала в подготовке тендерной документации и проведении международного тендера по выявлению частного инвестора.
Госкомпании в качестве вклада в капитал был передан земельный участок, необходимый для первой фазы строительных работ.
Капитал компании "Морской порт Анаклия" составляет 3 миллиона лари. Она принадлежит государственному ООО "Компания по управлению активами и развитию".
Неудачная первая попытка
Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году.
Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства.
"Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB.
Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.