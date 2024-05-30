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Ливень, град и ветер – когда улучшится погода на востоке Грузии?
Ливень, град и ветер – когда улучшится погода на востоке Грузии?
Sputnik Грузия
Ожидаемые сильные осадки могут привести к повышению уровня воды в реках 30.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-30T19:57+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Непогода в виде проливного дождя, града и сильного ветра продлится в Восточной Грузии в ближайшие часы, говорится в сообщении Национальной службы охраны окружающей среды. Речь идет о Тбилиси, а также регионах Шида Картли, Квемо Картли, Мцхета-Мтианети и отдельных районах региона Кахети.Ожидаемые сильные осадки могут привести к повышению уровня воды в реках, разливу мелких рек, а в холмистых и горных зонах могут начаться оползневые процессы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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погода, грузия, новости, восточная грузия, тбилиси, непогода в грузии
погода, грузия, новости, восточная грузия, тбилиси, непогода в грузии

Ливень, град и ветер – когда улучшится погода на востоке Грузии?

19:57 30.05.2024 (обновлено: 19:58 30.05.2024)
© Sputnik / Alex ShlamovДождь в столице Грузии
Дождь в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.05.2024
© Sputnik / Alex Shlamov
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Ожидаемые сильные осадки могут привести к повышению уровня воды в реках
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Непогода в виде проливного дождя, града и сильного ветра продлится в Восточной Грузии в ближайшие часы, говорится в сообщении Национальной службы охраны окружающей среды.
Речь идет о Тбилиси, а также регионах Шида Картли, Квемо Картли, Мцхета-Мтианети и отдельных районах региона Кахети.
Ожидаемые сильные осадки могут привести к повышению уровня воды в реках, разливу мелких рек, а в холмистых и горных зонах могут начаться оползневые процессы.
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