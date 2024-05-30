https://sputnik-georgia.ru/20240530/na-doroge-v-starom-tbilisi-provalilsya-asfalt---video-288182779.html
На дороге в старом Тбилиси провалился асфальт – видео
На дороге в старом Тбилиси провалился асфальт – видео
Sputnik Грузия
На улице Чикобава в районе Чугурети в Тбилиси провалился асфальт. В большой дыре застрял пассажирский автобус, создав пробку на дороге 30.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-30T17:42+0400
2024-05-30T17:42+0400
2024-05-30T17:45+0400
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Как говорят местные жители, это уже не первый случай. Проезжая часть на улице не так давно была отремонтирована.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, происшествия, транспорт в грузии, дороги, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, происшествия, транспорт в грузии, дороги, видео
На дороге в старом Тбилиси провалился асфальт – видео
17:42 30.05.2024 (обновлено: 17:45 30.05.2024)
На улице Чикобава в районе Чугурети в Тбилиси провалился асфальт. В большой дыре застрял пассажирский автобус, создав пробку на дороге
Как говорят местные жители, это уже не первый случай. Проезжая часть на улице не так давно была отремонтирована.