Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240530/na-doroge-v-starom-tbilisi-provalilsya-asfalt---video-288182779.html
На дороге в старом Тбилиси провалился асфальт – видео
На дороге в старом Тбилиси провалился асфальт – видео
Sputnik Грузия
На улице Чикобава в районе Чугурети в Тбилиси провалился асфальт. В большой дыре застрял пассажирский автобус, создав пробку на дороге 30.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-30T17:42+0400
2024-05-30T17:45+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
происшествия
транспорт в грузии
дороги
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288182370_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf88258006829999448a99dcb52b81e4.jpg
Как говорят местные жители, это уже не первый случай. Проезжая часть на улице не так давно была отремонтирована.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288182370_225:0:1185:720_1920x0_80_0_0_938974dbc3023c2955ed51826585d471.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, происшествия, транспорт в грузии, дороги, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, происшествия, транспорт в грузии, дороги, видео

На дороге в старом Тбилиси провалился асфальт – видео

17:42 30.05.2024 (обновлено: 17:45 30.05.2024)
© video: Sputnik / Stringer
Подписаться
На улице Чикобава в районе Чугурети в Тбилиси провалился асфальт. В большой дыре застрял пассажирский автобус, создав пробку на дороге
Как говорят местные жители, это уже не первый случай. Проезжая часть на улице не так давно была отремонтирована.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0