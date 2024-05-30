https://sputnik-georgia.ru/20240530/na-doroge-v-starom-tbilisi-provalilsya-asfalt---video-288182779.html

На дороге в старом Тбилиси провалился асфальт – видео

На дороге в старом Тбилиси провалился асфальт – видео

Sputnik Грузия

На улице Чикобава в районе Чугурети в Тбилиси провалился асфальт. В большой дыре застрял пассажирский автобус, создав пробку на дороге 30.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-30T17:42+0400

2024-05-30T17:42+0400

2024-05-30T17:45+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

происшествия

транспорт в грузии

дороги

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288182370_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf88258006829999448a99dcb52b81e4.jpg

Как говорят местные жители, это уже не первый случай. Проезжая часть на улице не так давно была отремонтирована.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, происшествия, транспорт в грузии, дороги, видео