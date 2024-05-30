https://sputnik-georgia.ru/20240530/podorozhaet-li-khleb-v-gruzii-288181698.html

Подорожает ли хлеб в Грузии?

Подорожает ли хлеб в Грузии?

Sputnik Грузия

Министерство сельского хозяйства США за последние месяцы сократило прогноз объемов урожая в мире примерно на 10 миллионов тонн 30.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-30T16:59+0400

2024-05-30T16:59+0400

2024-05-30T17:36+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Хлеб в Грузии не подорожает, так как критических колебаний на рынке пшеницы не ожидается, завил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава. В последнее время цена пшеницы на мировом рынке растет. Но, по словам Силагава, в Грузии не ожидается резкое повышение стоимости ни пшеницы, ни муки. Силагава назвал факторы, вызвавшие рост цен на зерно на мировом рынке. Министерство сельского хозяйства США, которое ежемесячно объявляет свою аналитику, за последние месяцы сократило прогноз объемов урожая в мире примерно на 10 миллионов тонн, что является достаточно серьезным снижением, речь идет об ожидаемом урожае. В мире также сокращаются переходящие запасы, а также сокращается объем, подлежащий экспорту. В результате суммирования этих трех факторов вырисовывается тема о том, что на самом деле тенденция рынка направлена на повышение цен. Тем не менее, по словам эксперта, есть и положительный фактор. В частности, начинается сбор нового урожая в странах, которые являются одним из важных поставщиков зерна – в Евросоюзе, России и Украине. По его словам, как раз в этот период факт высвобождения элеваторов от старых запасов оказывает давление на стоимость зерна и балансирует ее. В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось 70%, так как цена была самой выгодной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, сша, украина, казахстан, россия, леван силагава, хлеб, зерно