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Подорожает ли хлеб в Грузии?
Подорожает ли хлеб в Грузии?
Sputnik Грузия
Министерство сельского хозяйства США за последние месяцы сократило прогноз объемов урожая в мире примерно на 10 миллионов тонн 30.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-30T16:59+0400
2024-05-30T16:59+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Хлеб в Грузии не подорожает, так как критических колебаний на рынке пшеницы не ожидается, завил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава. В последнее время цена пшеницы на мировом рынке растет. Но, по словам Силагава, в Грузии не ожидается резкое повышение стоимости ни пшеницы, ни муки. Силагава назвал факторы, вызвавшие рост цен на зерно на мировом рынке. Министерство сельского хозяйства США, которое ежемесячно объявляет свою аналитику, за последние месяцы сократило прогноз объемов урожая в мире примерно на 10 миллионов тонн, что является достаточно серьезным снижением, речь идет об ожидаемом урожае. В мире также сокращаются переходящие запасы, а также сокращается объем, подлежащий экспорту. В результате суммирования этих трех факторов вырисовывается тема о том, что на самом деле тенденция рынка направлена на повышение цен. Тем не менее, по словам эксперта, есть и положительный фактор. В частности, начинается сбор нового урожая в странах, которые являются одним из важных поставщиков зерна – в Евросоюзе, России и Украине. По его словам, как раз в этот период факт высвобождения элеваторов от старых запасов оказывает давление на стоимость зерна и балансирует ее. В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось 70%, так как цена была самой выгодной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, сша, украина, казахстан, россия, леван силагава, хлеб, зерно
экономика, грузия, новости, сша, украина, казахстан, россия, леван силагава, хлеб, зерно
Подорожает ли хлеб в Грузии?
16:59 30.05.2024 (обновлено: 17:36 30.05.2024)
Министерство сельского хозяйства США за последние месяцы сократило прогноз объемов урожая в мире примерно на 10 миллионов тонн
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Хлеб в Грузии не подорожает, так как критических колебаний на рынке пшеницы не ожидается, завил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава.
В последнее время цена пшеницы на мировом рынке растет. Но, по словам Силагава, в Грузии не ожидается резкое повышение стоимости ни пшеницы, ни муки.
"По текущим данным, больших колебаний на рынке не будет. Это, конечно, предварительные данные. Возможно, мы увидим некоторые колебания цен, но мы думаем, что это не будут критические колебания, чтобы в какой-то степени отразились на ценах на муку и хлеб", – заявил Силагава в пресс-клубе "Квира".
Силагава назвал факторы, вызвавшие рост цен на зерно на мировом рынке.
Министерство сельского хозяйства США, которое ежемесячно объявляет свою аналитику, за последние месяцы сократило прогноз объемов урожая в мире примерно на 10 миллионов тонн, что является достаточно серьезным снижением, речь идет об ожидаемом урожае. В мире также сокращаются переходящие запасы, а также сокращается объем, подлежащий экспорту. В результате суммирования этих трех факторов вырисовывается тема о том, что на самом деле тенденция рынка направлена на повышение цен.
Тем не менее, по словам эксперта, есть и положительный фактор. В частности, начинается сбор нового урожая в странах, которые являются одним из важных поставщиков зерна – в Евросоюзе, России и Украине.
"У Евросоюза, России, Украины есть определенные переходящие запасы с прошлого года. Размещенные запасы довольно велики. Поэтому в этот период эти запасы выносятся на рынок, чтобы получить уже новые запасы урожая", – пояснил Силагава.
По его словам, как раз в этот период факт высвобождения элеваторов от старых запасов оказывает давление на стоимость зерна и балансирует ее.
В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось 70%, так как цена была самой выгодной.