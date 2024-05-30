https://sputnik-georgia.ru/20240530/potentsialnyy-investor-porta-anakliya-nakhoditsya-pod-sanktsiyami--otvet-minekonomiki-gruzii-288174052.html

Потенциальный инвестор порта Анаклия находится под санкциями? – ответ Минэкономики Грузии

Потенциальный инвестор порта Анаклия находится под санкциями? – ответ Минэкономики Грузии

Sputnik Грузия

Власти Грузии решили возобновить строительство порта в Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) с условием, что государству будет принадлежать 51% 30.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-30T11:47+0400

2024-05-30T11:47+0400

2024-05-30T12:31+0400

экономика

грузия

новости

анаклия

мамука хазарадзе

всемирный банк

тбилиси

китай

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/18/249060927_0:798:2220:2047_1920x0_80_0_0_2dd8179578fb66f7f3ca1b70027fe77d.jpg

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Международные санкции не распространяются на китайскую компанию "CCC", входящую в китайско-сингапурский консорциум, который, вероятно, станет инвестором проекта строительства первого глубоководного порта в Грузии в поселке Анаклия на западе страны, сообщили в министерстве экономики. Накануне глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили заявил, что частным партнером государства в проекте строительства глубоководного порта в Анаклия с большой вероятностью станет китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd. (Сингапур). В оппозиционной партии "Лело для Грузии", основателем которой является Мамука Хазарадзе, в свое время создавший "Консорциум развития порта Анаклия", но не смог построить порт, заявили, что "ССС" внесена в черные списки США и Всемирного банка. Квалификационные требования в рамках отбора частного партнера государства для проекта строительства порта Анаклия удовлетворили только два претендента – швейцарско-люксембургская компания (Terminal Investment Limited Holding S.A. (T.I.L Holding S.A) и китайско-сингапурский консорциум (китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd). Претенденты должны были до 20 мая 2024 года представить техническое, коммерческое и финансовое предложения, а также комментарии к соглашению. Предложения в указанные сроки поступили только от китайско-сингапурского консорциума. Неудачная первая попытка Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

анаклия

тбилиси

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, анаклия, мамука хазарадзе, всемирный банк, тбилиси, китай