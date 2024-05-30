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Премьер прокомментировал первое место Грузии в рейтинге прозрачности бюджета
Премьер прокомментировал первое место Грузии в рейтинге прозрачности бюджета
Sputnik Грузия
В Минфине считают, что высокий рейтинг Грузии говорит о правильной политике государства 30.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-30T12:31+0400
2024-05-30T12:31+0400
2024-05-30T13:06+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Грузия заняла первое место среди 125 стран в международном индексе, что является подтверждением прозрачности государственного управления и политики, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По мнению министерства финансов, высокий рейтинг Грузии говорит о правильной политике государства. Международная организация также дала Грузии четвертое место по осуществлению надзора за бюджетом и пятое по подключению общественности в его формировании. В 2021 году при составлении предыдущего индекса занимала по этим показателям 21 место. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе
грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе
Премьер прокомментировал первое место Грузии в рейтинге прозрачности бюджета
12:31 30.05.2024 (обновлено: 13:06 30.05.2024)
В Минфине считают, что высокий рейтинг Грузии говорит о правильной политике государства
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Грузия заняла первое место среди 125 стран в международном индексе, что является подтверждением прозрачности государственного управления и политики, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
"Что касается прозрачности в целом, Грузия – выдающаяся страна в мировом масштабе с точки зрения прозрачности. Это касается, в том числе, прозрачности госслужащих, это касается прозрачности правительства. Я лично принял решение публиковать все правительственные постановления и распоряжения, и Индекс бюджета это еще раз подтверждает", – сказал Кобахидзе.
По мнению министерства финансов, высокий рейтинг Грузии говорит о правильной политике государства.
"Исследование прозрачности бюджета еще раз подтвердило результаты последовательных и правильно запланированных реформ в последние годы в сфере управления публичными финансами в Грузии", – отмечается в заявлении Минфина.
Международная организация также дала Грузии четвертое место по осуществлению надзора за бюджетом и пятое по подключению общественности в его формировании. В 2021 году при составлении предыдущего индекса занимала по этим показателям 21 место.