https://sputnik-georgia.ru/20240530/premer-prokommentiroval-pervoe-mesto-gruzii-v-reytinge-prozrachnosti-byudzheta-288174899.html

Премьер прокомментировал первое место Грузии в рейтинге прозрачности бюджета

Премьер прокомментировал первое место Грузии в рейтинге прозрачности бюджета

Sputnik Грузия

В Минфине считают, что высокий рейтинг Грузии говорит о правильной политике государства 30.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-30T12:31+0400

2024-05-30T12:31+0400

2024-05-30T13:06+0400

грузия

новости

экономика

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Грузия заняла первое место среди 125 стран в международном индексе, что является подтверждением прозрачности государственного управления и политики, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По мнению министерства финансов, высокий рейтинг Грузии говорит о правильной политике государства. Международная организация также дала Грузии четвертое место по осуществлению надзора за бюджетом и пятое по подключению общественности в его формировании. В 2021 году при составлении предыдущего индекса занимала по этим показателям 21 место. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе