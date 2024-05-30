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Продвинется ли Грузия на пути в ЕС в 2024 году?
Продвинется ли Грузия на пути в ЕС в 2024 году?
Sputnik Грузия
30.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-30T01:27+0400
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грузия, новости, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, политика, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
грузия, новости, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, политика, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы

Продвинется ли Грузия на пути в ЕС в 2024 году?

01:27 30.05.2024 (обновлено: 02:02 30.05.2024)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников оппозиции в столице Грузии 12 мая 2024 года
Акция протеста сторонников оппозиции в столице Грузии 12 мая 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 30.05.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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