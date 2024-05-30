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Продвинется ли Грузия на пути в ЕС в 2024 году?
Продвинется ли Грузия на пути в ЕС в 2024 году?
Sputnik Грузия
30.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-30T01:27+0400
2024-05-30T01:27+0400
2024-05-30T02:02+0400
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Sputnik Грузия
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Продвинется ли Грузия на пути в ЕС в 2024 году?
01:27 30.05.2024 (обновлено: 02:02 30.05.2024)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников оппозиции в столице Грузии 12 мая 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer
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