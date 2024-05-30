Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240530/sbornaya-gruzii-po-dzyudo-edet-na-olimpiadu-s-rekordnymi-11-litsenziyami---sostav-komandy-288183488.html
Сборная Грузии по дзюдо едет на Олимпиаду с рекордными 11 лицензиями – состав команды
Сборная Грузии по дзюдо едет на Олимпиаду с рекордными 11 лицензиями – состав команды
Sputnik Грузия
Грузия получила от МОК 10 лицензий в индивидуальных соревнованиях, а также одну в смешанных командных 30.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-30T19:02+0400
2024-05-30T19:10+0400
спорт
грузия
новости
важа маргвелашвили
лаша шавдатуашвили
лаша бекаури
мок
париж
олимпийские игры
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/12/270538236_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9f7cf2ddac86f44d6e70bc72b64c0adb.jpg
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Федерация дзюдо Грузии объявила состав сборной на Олимпийских играх в Париже – на важнейшее спортивное состязание планеты национальная команды отправятся с рекордными 11 лицензиями. Грузия получила от МОК 10 лицензий в индивидуальных соревнованиях, а также одну в смешанных командных. Состав олимпийской сборной Грузии: Мужчины:Женщины: Двое из десяти дзюдоистов олимпийской сборной Грузии являются олимпийскими чемпионами, четверо – победителями чемпионатов мира, шестеро – чемпионами Европы. С 26 июля по 11 августа на летних Олимпийских играх в Париже за медали в 32 видах спорта будут бороться 10,5 тысячи спортсменов из 206 стран мира. Квалификационные соревнования, в ходе которых отбираются будущие участники игр, официально заканчиваются 23 июня. В предыдущей Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии прошла не в 2020, а в 2021-м году, грузинские спортсмены завоевали восемь медалей – две золотые, пять серебряных и одну бронзовую по дзюдо, тяжелой атлетике и борьбе. Из восьми медалей половину завоевали грузинские дзюдоисты. Золото на счету Лаши Бекаури (-90 кг), серебро у Лаши Шавдатуашвили (73 кг), бронза у Гурама Тушишвили и Важи Маргвелашвили (+100 и 66 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
париж
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/12/270538236_119:0:1951:1374_1920x0_80_0_0_ac61b805f904576d543e34fbed78e4c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, грузия, новости, важа маргвелашвили, лаша шавдатуашвили, лаша бекаури, мок, париж, олимпийские игры
спорт, грузия, новости, важа маргвелашвили, лаша шавдатуашвили, лаша бекаури, мок, париж, олимпийские игры

Сборная Грузии по дзюдо едет на Олимпиаду с рекордными 11 лицензиями – состав команды

19:02 30.05.2024 (обновлено: 19:10 30.05.2024)
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaСборная Грузии завершила выступление на ЧЕ по дзюдо в Праге
Сборная Грузии завершила выступление на ЧЕ по дзюдо в Праге - Sputnik Грузия, 1920, 30.05.2024
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Подписаться
Грузия получила от МОК 10 лицензий в индивидуальных соревнованиях, а также одну в смешанных командных
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Федерация дзюдо Грузии объявила состав сборной на Олимпийских играх в Париже – на важнейшее спортивное состязание планеты национальная команды отправятся с рекордными 11 лицензиями.
Грузия получила от МОК 10 лицензий в индивидуальных соревнованиях, а также одну в смешанных командных.
Состав олимпийской сборной Грузии:
Мужчины:
Георгий Сардалашвили – 60 кг,
Важа Маргвелашвили – 66 кг,
Лаша Шавдатуашвили – 73 кг,
Тато Григалашвили – 81 кг,
Лаша Бекаури – 90 кг,
Илья Суламанидзе – 100 кг,
Гурам Тушишвили – +100 кг.
Женщины:
Этер Липартелиани – 55 кг,
Этер Аскилашвили – 63 кг,
София Сомхишвили – +78 кг,
Двое из десяти дзюдоистов олимпийской сборной Грузии являются олимпийскими чемпионами, четверо – победителями чемпионатов мира, шестеро – чемпионами Европы.
С 26 июля по 11 августа на летних Олимпийских играх в Париже за медали в 32 видах спорта будут бороться 10,5 тысячи спортсменов из 206 стран мира.
Квалификационные соревнования, в ходе которых отбираются будущие участники игр, официально заканчиваются 23 июня.
В предыдущей Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии прошла не в 2020, а в 2021-м году, грузинские спортсмены завоевали восемь медалей – две золотые, пять серебряных и одну бронзовую по дзюдо, тяжелой атлетике и борьбе.
Из восьми медалей половину завоевали грузинские дзюдоисты. Золото на счету Лаши Бекаури (-90 кг), серебро у Лаши Шавдатуашвили (73 кг), бронза у Гурама Тушишвили и Важи Маргвелашвили (+100 и 66 кг).
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0