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Сборная Грузии по дзюдо едет на Олимпиаду с рекордными 11 лицензиями – состав команды

Сборная Грузии по дзюдо едет на Олимпиаду с рекордными 11 лицензиями – состав команды

Sputnik Грузия

Грузия получила от МОК 10 лицензий в индивидуальных соревнованиях, а также одну в смешанных командных 30.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-30T19:02+0400

2024-05-30T19:02+0400

2024-05-30T19:10+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Федерация дзюдо Грузии объявила состав сборной на Олимпийских играх в Париже – на важнейшее спортивное состязание планеты национальная команды отправятся с рекордными 11 лицензиями. Грузия получила от МОК 10 лицензий в индивидуальных соревнованиях, а также одну в смешанных командных. Состав олимпийской сборной Грузии: Мужчины:Женщины: Двое из десяти дзюдоистов олимпийской сборной Грузии являются олимпийскими чемпионами, четверо – победителями чемпионатов мира, шестеро – чемпионами Европы. С 26 июля по 11 августа на летних Олимпийских играх в Париже за медали в 32 видах спорта будут бороться 10,5 тысячи спортсменов из 206 стран мира. Квалификационные соревнования, в ходе которых отбираются будущие участники игр, официально заканчиваются 23 июня. В предыдущей Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии прошла не в 2020, а в 2021-м году, грузинские спортсмены завоевали восемь медалей – две золотые, пять серебряных и одну бронзовую по дзюдо, тяжелой атлетике и борьбе. Из восьми медалей половину завоевали грузинские дзюдоисты. Золото на счету Лаши Бекаури (-90 кг), серебро у Лаши Шавдатуашвили (73 кг), бронза у Гурама Тушишвили и Важи Маргвелашвили (+100 и 66 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, важа маргвелашвили, лаша шавдатуашвили, лаша бекаури, мок, париж, олимпийские игры