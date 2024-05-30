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Уровень бедности в Грузии – последние данные

Уровень бедности в Грузии – последние данные

Sputnik Грузия

В селах Грузии намного больше людей, не имеющих доступа к минимальным средствам к существованию, чем в городах 30.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-30T09:01+0400

2024-05-30T09:01+0400

2024-05-30T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. За чертой бедности в Грузии в 2023 году находилось 11,8% населения, что на 3,8 процентного пункта меньше, чем годом ранее, согласно данным на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". В прошлом году не имели доступа к минимальным средствам к существованию 9,4% жителей городов и 15,6% жителей сел в Грузии. С 2022 года показатель для городов снизился на 2,9 процентного пункта, а для сел – на 5. Если рассматривать абсолютную бедность среди возрастных категорий, на первом месте находятся дети и несовершеннолетние, то есть граждане до 18 лет. Таковых в прошлом году было 16%, что на 4,3 процентного пункта меньше, чем годом ранее. Значение коэффициента Джини по валовому доходу осталось неизменным в 2023 году по сравнению с предыдущим годом и составило 0,36. Коэффициент Джини – показатель, характеризующий отклонение фактического распределения доходов отдельных лиц или домашних хозяйств в стране от абсолютного равенства. Значение индекса 0 соответствует абсолютному равенству, 1 – абсолютному неравенству. Коэффициент Джини в совокупных потребительских расходах вырос на 0,02 и составил 0,36.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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