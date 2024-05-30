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В Тбилиси открылся новый автомобильный мост – видео

В Тбилиси открылся новый автомобильный мост – видео

Sputnik Грузия

В столице Грузии открылся новый автомобильный мост, который связал между собой микрорайон Багеби и Университетскую улицу в районе Сабуртало 30.05.2024, Sputnik Грузия

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В открытии моста приняли участие премьер Грузии Ираклий Кобахидзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе, которые первыми проехали по новой дороге. Новый мост должен сыграть важную роль в распределении транспортных потоков в столице.

тбилиси

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