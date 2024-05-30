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В Тбилиси открылся новый автомобильный мост – видео
В Тбилиси открылся новый автомобильный мост – видео
Sputnik Грузия
В столице Грузии открылся новый автомобильный мост, который связал между собой микрорайон Багеби и Университетскую улицу в районе Сабуртало 30.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-30T15:07+0400
2024-05-30T15:07+0400
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В открытии моста приняли участие премьер Грузии Ираклий Кобахидзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе, которые первыми проехали по новой дороге. Новый мост должен сыграть важную роль в распределении транспортных потоков в столице.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, мосты, архитектура, тбилиси, дороги, транспорт, транспорт в грузии, видео
В Тбилиси открылся новый автомобильный мост – видео
15:07 30.05.2024 (обновлено: 15:12 30.05.2024)
В столице Грузии открылся новый автомобильный мост, который связал между собой микрорайон Багеби и Университетскую улицу в районе Сабуртало
В открытии моста приняли участие премьер Грузии Ираклий Кобахидзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе, которые первыми проехали по новой дороге. Новый мост должен сыграть важную роль в распределении транспортных потоков в столице.