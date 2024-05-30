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Затопленные улицы и поваленные деревья - на Тбилиси обрушились ливень и град

Затопленные улицы и поваленные деревья - на Тбилиси обрушились ливень и град

Sputnik Грузия

Наиболее обильными осадки были в столичных районах Дидубе, Чугурети, Мтацминда и Сабуртало 30.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-30T23:35+0400

2024-05-30T23:35+0400

2024-05-30T23:35+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Проливной дождь, град и ветер создали проблемы в Тбилиси - затоплены были улицы, повалены деревья и повреждена линия электропередачи, говорится в сообщении столичной мэрии. Национальная служба охраны окружающей среды заявила, что в столице Грузии имели место опасные метеорологические явления. Наиболее обильными осадки были в районах Дидубе, Чугурети, Мтацминда и Сабуртало. В нескольких местах упали деревья. На улице Либани, в районе Глдани дерево упало на линию электропередачи и повредило его. В мэрии отметили, что работы по восстановлению повреждения начались незамедлительно и они почти завершены. Мэрия также прокомментировала распространившееся в соцсети видео затопленного проспекта Церетели, капитальный ремонт которого завершился в апреле. Видео сопровождалось комментарием, что ливневые стоки неисправны и не пропускают воду. "С полной ответственностью заявляем, что система водостока на проспекте Церетели работает исправно. Помимо большого потока воды, на конкретных участках проспекта Церетели затопление было вызвано скоплением посыпавшихся в результате града листьев и веток, а также бытовых предметов у сливных решеток", - сказано в сообщении. После того, как были очищены сливные решетки, вода полностью ушла по ливневым стокам. Представители мэрии и районных администраций, а также работники службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД до сих пор находятся на всех проблемных точках. Ведутся необходимые работы и мониторинг за обстановкой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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