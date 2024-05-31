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Число внутренних туристов в Грузии растет – новые данные

Число внутренних туристов в Грузии растет – новые данные

Sputnik Грузия

В январе-марте 2024 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам 31.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-31T09:01+0400

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2024-05-31T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в первом квартале 2024 года выросло на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным ведомства, за отчетный период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 277,7 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 555,5 тысячи поездок в другие населенные пункты, из которых туристическими были 688,2 тысячи. Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, – это граждане от 31 до 50 лет, они составили 37,3% от общего числа. При этом главным направлением был Тбилиси, на втором месте – регион Имерети, на третьем – Аджария. Куда ездили и сколько тратили местные туристы В январе-марте 2024 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки на шопинг и на лечение. Среднемесячные расходы внутренних туристов в первом квартале 2024 году составили 265,9 миллиона лари, что на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 1,8% и составили 170,9 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт. Среди внутренних туристов 53,4% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"