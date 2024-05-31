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Грузия приняла закон об "иноагентах" своевременно - политолог

Грузия приняла закон об "иноагентах" своевременно - политолог

Sputnik Грузия

Закон "О прозрачности иностранного влияния" принят в Грузии своевременно и положительно отразится на политической жизни страны. Так считает грузинский эксперт. 31.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-31T19:05+0400

2024-05-31T19:05+0400

2024-05-31T19:05+0400

пресс-центр sputnik грузия

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Об этом заявила доктор политических наук, профессор Тамар Кикнадзе на пресс-конференции на тему "Место Грузии на новой геополитической карте мира" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. "Это очень важно и своевременно. Принятие закона – это шаг вперед. Это очень положительное решение для политической жизни страны. Реакция Запада однозначно очень негативная. Хотя во многих странах, и в США с 1938 года, работает этот закон. Этот тот случай, когда "Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку". А население раздражают эти двойные стандарты. Если там можно, почему здесь нельзя", - заявила Кикнадзе. Парламент Грузии 28 мая преодолел вето президента на т. н. закон об "иноагентах". Законопроект, против которого выступили оппозиция, неправительственные организации и Запад, обязывает НПО и СМИ, минимум 20% годового дохода которых – это зарубежное финансирование, регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, и ежегодно заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы. В ответ власти Грузии заявили, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Сразу после того, как парламент преодолел вето президента на законопроект, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции.Евросоюз уже приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. США же заявили, что Госдеп вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей.

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