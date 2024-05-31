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Названо число трудовых мигрантов в Грузии

Названо число трудовых мигрантов в Грузии

Sputnik Грузия

Зарегистрированным в Минтруда трудовым мигрантам полагается особый вид на жительство 31.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-31T10:52+0400

2024-05-31T10:52+0400

2024-05-31T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузинские компании зарегистрировали данные о 25 тысячах иностранцев – трудовых мигрантах, заявил глава Минтруда Грузии Михаил Сарджвеладзе. С 1 сентября в Грузии официально действуют поправки "О трудовой миграции", которые регулируют работу иностранных граждан в Грузии, и введено официальное понятие "трудовой иммигрант" – иностранец без постоянного вида на жительство, который вступает в трудовые отношения с местным работодателем с целью осуществления оплачиваемой трудовой деятельности. Всех трудовых иммигрантов регистрируют в специальном реестре. Зарегистрированным в Минтруда трудовым мигрантам полагается особый вид на жительство. Для получения вида на жительство иностранец должен представить документы, подтверждающие его работу или предпринимательскую деятельность в Грузии, и справку, что его ежемесячный доход или зарплата не ниже пятикратного объема прожиточного минимума или годовой оборот компании на каждого иностранца составляет не менее 50 тысяч лари. Трудовой вид на жительство в Грузии выдается на срок от 6 месяцев до года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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