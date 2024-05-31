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Непогода в Грузии продлится до воскресенья – синоптики
Непогода в Грузии продлится до воскресенья – синоптики
Sputnik Грузия
Ожидаемые сильные осадки могут привести к началу оползневых процессов в холмистых и горных зонах 31.05.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Со второй половины 31 мая по 2 июня на большей территории Грузии ожидаются проливные дожди, говорится в сообщении Национальной службы охраны окружающей среды. Местами, особенно в горах, ожидается сильный дождь, град и сильный ветер.Ожидаемые сильные осадки могут привести к повышению уровня воды в реках, разливу мелких рек, а в холмистых и горных зонах могут начаться оползневые процессы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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погода, грузия, новости, национальное агентство охраны окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство охраны окружающей среды, прогноз погоды в грузии

Непогода в Грузии продлится до воскресенья – синоптики

14:40 31.05.2024 (обновлено: 14:47 31.05.2024)
© Batumi City HallЛивень в Батуми затопил улицы
Ливень в Батуми затопил улицы - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2024
© Batumi City Hall
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Ожидаемые сильные осадки могут привести к началу оползневых процессов в холмистых и горных зонах
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Со второй половины 31 мая по 2 июня на большей территории Грузии ожидаются проливные дожди, говорится в сообщении Национальной службы охраны окружающей среды.
Местами, особенно в горах, ожидается сильный дождь, град и сильный ветер.
Ожидаемые сильные осадки могут привести к повышению уровня воды в реках, разливу мелких рек, а в холмистых и горных зонах могут начаться оползневые процессы.
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