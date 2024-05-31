https://sputnik-georgia.ru/20240531/nepogoda-v-gruzii-prodlitsya-do-voskresenya--sinoptiki-288192982.html

Непогода в Грузии продлится до воскресенья – синоптики

Непогода в Грузии продлится до воскресенья – синоптики

Sputnik Грузия

Ожидаемые сильные осадки могут привести к началу оползневых процессов в холмистых и горных зонах 31.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-31T14:40+0400

2024-05-31T14:40+0400

2024-05-31T14:47+0400

погода

грузия

новости

национальное агентство охраны окружающей среды

прогноз погоды в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1b/271701668_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_583291703c574d9dd62d940efeb82fbe.jpg

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Со второй половины 31 мая по 2 июня на большей территории Грузии ожидаются проливные дожди, говорится в сообщении Национальной службы охраны окружающей среды. Местами, особенно в горах, ожидается сильный дождь, град и сильный ветер.Ожидаемые сильные осадки могут привести к повышению уровня воды в реках, разливу мелких рек, а в холмистых и горных зонах могут начаться оползневые процессы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, национальное агентство охраны окружающей среды, прогноз погоды в грузии