https://sputnik-georgia.ru/20240531/postnye-dni-v-iyune-2024-chto-mozhno-i-nelzya-est-po-dnyam-288203065.html

Постные дни в июне 2024: что можно и нельзя есть по дням

Постные дни в июне 2024: что можно и нельзя есть по дням

Sputnik Грузия

В июне 2024 года многодневного поста нет, следовательно, православные верующие в первый месяц лета будут поститься только по средам и пятницам 31.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-31T20:48+0400

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О постных днях в июне 2024 года: что можно и нельзя есть по дням в первый месяц лета, читайте в Sputnik Грузия. Постные дни в июне 2024 С 1 по 23 июня 2024 года верующие будут соблюдать пост только по средам и пятницам, в частности 5, 7, 12, 14, 19 и 21 июня. Пост по средам установлен в память о предательстве Иуды, а в пятницу вспоминают крестные страдания и смерть Спасителя. После Святой Троицы, которую православные в 2024 году отметят 23 июня, наступит Троицкая седмица, называемая "сплошной", поэтому на этой неделе поста нет. В постные дни – по средам и пятницам – нельзя есть яйца, мясные и молочные продукты, однако можно кушать рыбу. Нельзя в постные дни также пить спиртные напитки. От поста часто освобождаются тяжелобольные, беременные и кормящие матери, военные, люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, а также дети, не достигшие семи лет, так как им строго поститься нельзя. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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