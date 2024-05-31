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Постные дни в июне 2024: что можно и нельзя есть по дням
Постные дни в июне 2024: что можно и нельзя есть по дням
Sputnik Грузия
В июне 2024 года многодневного поста нет, следовательно, православные верующие в первый месяц лета будут поститься только по средам и пятницам 31.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-31T20:48+0400
2024-05-31T20:48+0400
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О постных днях в июне 2024 года: что можно и нельзя есть по дням в первый месяц лета, читайте в Sputnik Грузия. Постные дни в июне 2024 С 1 по 23 июня 2024 года верующие будут соблюдать пост только по средам и пятницам, в частности 5, 7, 12, 14, 19 и 21 июня. Пост по средам установлен в память о предательстве Иуды, а в пятницу вспоминают крестные страдания и смерть Спасителя. После Святой Троицы, которую православные в 2024 году отметят 23 июня, наступит Троицкая седмица, называемая "сплошной", поэтому на этой неделе поста нет. В постные дни – по средам и пятницам – нельзя есть яйца, мясные и молочные продукты, однако можно кушать рыбу. Нельзя в постные дни также пить спиртные напитки. От поста часто освобождаются тяжелобольные, беременные и кормящие матери, военные, люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, а также дети, не достигшие семи лет, так как им строго поститься нельзя. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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справки , религия , календарь религиозных праздников
справки , религия , календарь религиозных праздников
Постные дни в июне 2024: что можно и нельзя есть по дням
В июне 2024 года многодневного поста нет, следовательно, православные верующие в первый месяц лета будут поститься только по средам и пятницам
О постных днях в июне 2024 года: что можно и нельзя есть по дням в первый месяц лета, читайте в Sputnik Грузия.
С 1 по 23 июня 2024 года верующие будут соблюдать пост только по средам и пятницам, в частности 5, 7, 12, 14, 19 и 21 июня. Пост по средам установлен в память о предательстве Иуды, а в пятницу вспоминают крестные страдания и смерть Спасителя.
После Святой Троицы, которую православные в 2024 году отметят 23 июня, наступит Троицкая седмица, называемая "сплошной", поэтому на этой неделе поста нет.
В постные дни – по средам и пятницам – нельзя есть яйца, мясные и молочные продукты, однако можно кушать рыбу. Нельзя в постные дни также пить спиртные напитки.
От поста часто освобождаются тяжелобольные, беременные и кормящие матери, военные, люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, а также дети, не достигшие семи лет, так как им строго поститься нельзя.
Материал подготовлен на основе открытых источников.