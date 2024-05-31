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Потенциальный инвестор порта Анаклия осуществляет проекты в ЕС – замглавы Минэкономики

Потенциальный инвестор порта Анаклия осуществляет проекты в ЕС – замглавы Минэкономики

Sputnik Грузия

В оппозиционной партии "Лело для Грузии" заявили, что ССС внесена в черные списки США и Всемирного банка 31.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-31T16:59+0400

2024-05-31T16:59+0400

2024-05-31T16:59+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Консорциум China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd. (Сингапур) (ССС), который единственным подал заявку на строительство первого глубоководного порта в Грузии в Анаклия, не находится под санкциями и осуществляет проекты по всему миру, в том числе в Европе, заявил заместитель министра экономики Гурам Гурамишвили. В оппозиционной партии "Лело для Грузии" заявили, что ССС внесена в черные списки США и Всемирного банка. В ответ на это посол Китая в Грузии Чжоу Цзянь заявил, что против консорциума дезинформацию распространяют финансируемые из США и Тайваня т. н. аналитические центры. Согласно распространившейся информации, НПО супруги одного из лидеров партии "Лело" Давида Усупашвили Тины Хидашели "Гражданская идея" финансируется тайваньскими организациями. Он пояснил, какие ограничения действуют на самом деле против одной из компаний консорциума в США. "Что касается компании консорциума, материнской компании, в 2020 году Департамент торговли США внес СССС в специальный список, который подразумевает следующее: если компания и аффилированные с ней пять компаний соберутся что-то вывозить на экспорт из США или делать реэкспорт либо осуществлять транзакции из одной компании в другую, они должны брать специальное разрешение", – сказал Гурамишвили. Он отметил, что решение США не подразумевает ни заморозки активов, ни запрета деятельности, ни запрета резидентам США и странам вне США получать какой-либо сервис от компании и ее дочерних компаний. Он отметил, что консорциум не внесен в черные списки международных финансовых институтов. Квалификационные требования в рамках отбора частного партнера государства для проекта строительства порта Анаклия удовлетворили только два претендента – швейцарско-люксембургская компания (Terminal Investment Limited Holding S.A. (T.I.L Holding S.A) и китайско-сингапурский консорциум (китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd). Претенденты должны были до 20 мая 2024 года представить техническое, коммерческое и финансовое предложения, а также комментарии к соглашению. Предложения в указанные сроки поступили только от китайско-сингапурского консорциума. Неудачная первая попытка Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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