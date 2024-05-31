https://sputnik-georgia.ru/20240531/prezident-gruzii-pomilovala-sem-zaklyuchennykh-288201850.html

Президент Грузии помиловала семь заключенных

Президент Грузии помиловала семь заключенных

Sputnik Грузия

C начала 2024 год, президент Грузии помиловала всего 26 человек 31.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-31T19:16+0400

2024-05-31T19:16+0400

2024-05-31T19:16+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая - Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала семь заключенных, которых пятеро выйдут на свободу, говорится в сообщении на сайте администрации главы государства. Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение принимает непосредственно президент Грузии на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства на основании заявления самого осужденного и приговора суда. C начала 2024 год, президент Грузии помиловала всего 26 человек, перед праздником Пасхи 25 осужденных, из которых 16 вышли на свободу и в апреле одного человека – осужденного за посягательство на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности, а также в уничтожении имущества путем поджога Лазаре Григориадиса. Он был приговорен к 9 годам лишения свободы 12 апреля и вышел на свободу спустя 12 дней после приговора. Согласно материалам дела, 7 марта 2023 года, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели Григориадис дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля. Кроме того, следствие установило, что уже 9 марта ночью Григориадис умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, вследствие чего ущерб госбюджету составил 39,5 тысячи лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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