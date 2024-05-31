https://sputnik-georgia.ru/20240531/strakhovka-dlya-poezdok-v-gruziyu-budet-ne-nuzhna-do-2026-goda-288198476.html
Страховка для поездок в Грузию не будет нужна до 2026 года
Страховка для поездок в Грузию не будет нужна до 2026 года
Sputnik Грузия
На сегодняшний день в Грузии действует лишь страхование автомобилей с иностранными номерами, если те намерены пробыть в стране более 15 дней 31.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-31T16:21+0400
2024-05-31T16:21+0400
2024-05-31T16:35+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии приняла решение отложить до 2026 года обязательное страхование здоровья и от несчастных случаев для всех визитеров, посещающих Грузию, сообщает "Палитра ТВ". Согласно первоначальной версии, задействование нормы должно было вступить в силу 1 июня 2024 года. Однако администрации туризма и страховым компаниям не удалось достичь консенсуса по ряду вопросов, в том числе по минимальной стоимости страхового пакета. На сегодняшний день в Грузии действует лишь страхование автомобилей с иностранными номерами, если те намерены пробыть в стране более 15 дней. Страховка покрывает как физический, так и материальный ущерб, нанесенный пострадавшим во время дорожно-транспортного происшествия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, грузия, новости, туризм, страхование, национальная администрация туризма грузии
общество, грузия, новости, туризм, страхование, национальная администрация туризма грузии
Страховка для поездок в Грузию не будет нужна до 2026 года
16:21 31.05.2024 (обновлено: 16:35 31.05.2024)
На сегодняшний день в Грузии действует лишь страхование автомобилей с иностранными номерами, если те намерены пробыть в стране более 15 дней
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии приняла решение отложить до 2026 года обязательное страхование здоровья и от несчастных случаев для всех визитеров, посещающих Грузию, сообщает "Палитра ТВ".
Согласно первоначальной версии, задействование нормы должно было вступить в силу 1 июня 2024 года. Однако администрации туризма и страховым компаниям не удалось достичь консенсуса по ряду вопросов, в том числе по минимальной стоимости страхового пакета.
На сегодняшний день в Грузии действует лишь страхование автомобилей с иностранными номерами, если те намерены пробыть в стране более 15 дней.
Страховка покрывает как физический, так и материальный ущерб, нанесенный пострадавшим во время дорожно-транспортного происшествия.