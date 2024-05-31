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В Грузии меняют дозировки синтетических наркотических средств

В Грузии меняют дозировки синтетических наркотических средств

Sputnik Грузия

Причиной введения более жестких мер в отношении синтетических наркотиков авторы проекта назвали растущее потребление и ложное мнение в обществе, что эти... 31.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-31T22:33+0400

2024-05-31T22:33+0400

2024-05-31T22:33+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Поправки в закон "О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и наркологической помощи", согласно которым по-новому будут определены дозы синтетических наркотиков, утверждены в третьем чтении. Закон "О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и наркологической помощи" определяет список запрещенных препаратов и их дозировку в трех категориях: малая доза для личного потребления, крупная и особо крупная. Именно этой дозировкой руководствуется полиция при возбуждении уголовных дел. В списке 272 препарата, считающихся наркотиком, и 72 психотропных препарата, оборот которых строго контролируется. Причиной введения более жестких мер в отношении синтетических наркотиков авторы проекта, депутаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", назвали растущее потребление и ложное мнение в обществе, что эти вещества не наносят вреда здоровью человека, из-за чего они воспринимаются как "клубные" и "легкие" наркотики Так, по данным законодателей, в 2023 году было изъято из незаконного оборота в Грузии 20,2 килограмма альфа-ПВП, 3,8 килограмма мефедрона и 5,6 грамма диметилтрифтамина. Проект вступит в силу сразу после подписания его президентом Грузии и опубликования на сайте Законодательного вестника. Борьба с наркотиками в Грузии По данным главы МВД, в 2023 году было задержано 284 реализатора наркотиков, тогда как в 2020 году число задержанных за это преступление составляло всего 71. Между тем число возбужденных уголовных дел в 2023 году по преступлениям, связанным с наркотиками, составило 6 594, тогда как в 2020-м их число составляло всего 3 452. При этом хранение наркотических средств для личного потребления, доза которых определяется индивидуально для каждого из видов средств, карается лишь штрафом. Хранение выше определенной для личного хранения дозы является уже уголовным преступлением и предполагает лишение свободы от 6 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, наркотики, наркопреступления в грузии, наркополитика