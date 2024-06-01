https://sputnik-georgia.ru/20240601/futbolnaya-akademiya-yuventusa-ofitsialno-otkrylas-v-gruzii-priekhal-legendarnyy-trezege-288211131.html

Футбольная академия "Ювентуса" официально открылась в Грузии: приехал легендарный Трезеге

Футбольная академия "Ювентуса" официально открылась в Грузии: приехал легендарный Трезеге

Sputnik Грузия

Каждый месяц представители итальянского клуба будут приезжать в Цаленджиху и проводить просмотр юных футболистов 01.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-01T13:13+0400

2024-06-01T13:13+0400

2024-06-01T13:15+0400

футбол

спорт

грузия

новости

самегрело

италия

мамука хазарадзе

tbc bank

западная грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/01/288209940_0:57:1079:664_1920x0_80_0_0_5bf329ddb8f4059fc8ab18ec89c26c2f.jpg

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Футбольная академия одного из лучших клубов Италии туринского "Ювентуса" открылась в городе Цаленджиха на западе Грузии – в официальной церемонии открытия принял участие легендарный французский футболист Давид Трезеге. Каждый месяц представители итальянского клуба будут приезжать в Цаленджиху и проводить просмотр юных футболистов. Заниматься с подростками из Самегрело будут как грузинские, так и туринские специалисты. Примечательно, что детская футбольная академия функционирует уже около года, однако официальная церемония открытия состоялась сейчас. На следующий день после посещения Самегрело запланирована встреча Трезеге с членами фан-клуба "Ювентуса" и футбольными болельщиками в Тбилиси. Трезеге – один из выдающихся футболистов, выигравший чемпионат мира 1998 года в составе сборной Франции. Кроме того, он сыграл решающую роль в победе сборной на чемпионате Европы 2000 года – в финале против Италии Трезеге забил так называемый "золотой гол". За свою спортивную карьеру Трезеге сменил несколько клубов, в общей сложности сыграл 448 матчей и забил 229 голов. Дольше всего, а именно десять лет, Трезеге провел в туринском "Ювентусе", где играл в 2000-2010 годах. Переговоры с руководством "Ювентуса" об открытии детской академии в Цаленджихе начались еще в 2022 году и продолжались около семи месяцев. Средства в реализацию проекта для развития грузинского футбола вложил основатель TBC Bank, политик Мамука Хазарадзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самегрело

италия

западная грузия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

футбол, спорт, грузия, новости, самегрело, италия, мамука хазарадзе, tbc bank, западная грузия