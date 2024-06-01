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https://sputnik-georgia.ru/20240601/futbolnaya-akademiya-yuventusa-ofitsialno-otkrylas-v-gruzii-priekhal-legendarnyy-trezege-288211131.html
Футбольная академия "Ювентуса" официально открылась в Грузии: приехал легендарный Трезеге
Футбольная академия "Ювентуса" официально открылась в Грузии: приехал легендарный Трезеге
Sputnik Грузия
Каждый месяц представители итальянского клуба будут приезжать в Цаленджиху и проводить просмотр юных футболистов 01.06.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Футбольная академия одного из лучших клубов Италии туринского "Ювентуса" открылась в городе Цаленджиха на западе Грузии – в официальной церемонии открытия принял участие легендарный французский футболист Давид Трезеге. Каждый месяц представители итальянского клуба будут приезжать в Цаленджиху и проводить просмотр юных футболистов. Заниматься с подростками из Самегрело будут как грузинские, так и туринские специалисты. Примечательно, что детская футбольная академия функционирует уже около года, однако официальная церемония открытия состоялась сейчас. На следующий день после посещения Самегрело запланирована встреча Трезеге с членами фан-клуба "Ювентуса" и футбольными болельщиками в Тбилиси. Трезеге – один из выдающихся футболистов, выигравший чемпионат мира 1998 года в составе сборной Франции. Кроме того, он сыграл решающую роль в победе сборной на чемпионате Европы 2000 года – в финале против Италии Трезеге забил так называемый "золотой гол". За свою спортивную карьеру Трезеге сменил несколько клубов, в общей сложности сыграл 448 матчей и забил 229 голов. Дольше всего, а именно десять лет, Трезеге провел в туринском "Ювентусе", где играл в 2000-2010 годах. Переговоры с руководством "Ювентуса" об открытии детской академии в Цаленджихе начались еще в 2022 году и продолжались около семи месяцев. Средства в реализацию проекта для развития грузинского футбола вложил основатель TBC Bank, политик Мамука Хазарадзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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футбол, спорт, грузия, новости, самегрело, италия, мамука хазарадзе, tbc bank, западная грузия
футбол, спорт, грузия, новости, самегрело, италия, мамука хазарадзе, tbc bank, западная грузия

Футбольная академия "Ювентуса" официально открылась в Грузии: приехал легендарный Трезеге

13:13 01.06.2024 (обновлено: 13:15 01.06.2024)
© City Hall of Tsalenjikha Municipality Официальное открытие футбольной академии "Ювентуса" в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге
Официальное открытие футбольной академии Ювентуса в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге - Sputnik Грузия, 1920, 01.06.2024
© City Hall of Tsalenjikha Municipality
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Каждый месяц представители итальянского клуба будут приезжать в Цаленджиху и проводить просмотр юных футболистов
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Футбольная академия одного из лучших клубов Италии туринского "Ювентуса" открылась в городе Цаленджиха на западе Грузии – в официальной церемонии открытия принял участие легендарный французский футболист Давид Трезеге.
© City Hall of Tsalenjikha Municipality Официальное открытие футбольной академии "Ювентуса" в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге
Официальное открытие футбольной академии Ювентуса в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге - Sputnik Грузия, 1920, 01.06.2024
Официальное открытие футбольной академии "Ювентуса" в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге
© City Hall of Tsalenjikha Municipality
Каждый месяц представители итальянского клуба будут приезжать в Цаленджиху и проводить просмотр юных футболистов. Заниматься с подростками из Самегрело будут как грузинские, так и туринские специалисты.
© City Hall of Tsalenjikha Municipality Официальное открытие футбольной академии "Ювентуса" в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге
Официальное открытие футбольной академии Ювентуса в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге - Sputnik Грузия, 1920, 01.06.2024
Официальное открытие футбольной академии "Ювентуса" в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге
© City Hall of Tsalenjikha Municipality
Примечательно, что детская футбольная академия функционирует уже около года, однако официальная церемония открытия состоялась сейчас.
© City Hall of Tsalenjikha Municipality Официальное открытие футбольной академии "Ювентуса" в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге
Официальное открытие футбольной академии Ювентуса в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге - Sputnik Грузия, 1920, 01.06.2024
Официальное открытие футбольной академии "Ювентуса" в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге
© City Hall of Tsalenjikha Municipality
На следующий день после посещения Самегрело запланирована встреча Трезеге с членами фан-клуба "Ювентуса" и футбольными болельщиками в Тбилиси.
© City Hall of Tsalenjikha Municipality Официальное открытие футбольной академии "Ювентуса" в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге
Официальное открытие футбольной академии Ювентуса в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге - Sputnik Грузия, 1920, 01.06.2024
Официальное открытие футбольной академии "Ювентуса" в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге
© City Hall of Tsalenjikha Municipality
Трезеге – один из выдающихся футболистов, выигравший чемпионат мира 1998 года в составе сборной Франции. Кроме того, он сыграл решающую роль в победе сборной на чемпионате Европы 2000 года – в финале против Италии Трезеге забил так называемый "золотой гол".
© City Hall of Tsalenjikha Municipality Официальное открытие футбольной академии "Ювентуса" в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге
Официальное открытие футбольной академии Ювентуса в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге - Sputnik Грузия, 1920, 01.06.2024
Официальное открытие футбольной академии "Ювентуса" в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге
© City Hall of Tsalenjikha Municipality
За свою спортивную карьеру Трезеге сменил несколько клубов, в общей сложности сыграл 448 матчей и забил 229 голов. Дольше всего, а именно десять лет, Трезеге провел в туринском "Ювентусе", где играл в 2000-2010 годах.
© City Hall of Tsalenjikha Municipality Официальное открытие футбольной академии "Ювентуса" в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге
Официальное открытие футбольной академии Ювентуса в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге - Sputnik Грузия, 1920, 01.06.2024
Официальное открытие футбольной академии "Ювентуса" в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге
© City Hall of Tsalenjikha Municipality
Переговоры с руководством "Ювентуса" об открытии детской академии в Цаленджихе начались еще в 2022 году и продолжались около семи месяцев.
Средства в реализацию проекта для развития грузинского футбола вложил основатель TBC Bank, политик Мамука Хазарадзе.
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