Футбольная академия "Ювентуса" официально открылась в Грузии: приехал легендарный Трезеге
13:13 01.06.2024 (обновлено: 13:15 01.06.2024)
© City Hall of Tsalenjikha Municipality Официальное открытие футбольной академии "Ювентуса" в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге
© City Hall of Tsalenjikha Municipality
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Каждый месяц представители итальянского клуба будут приезжать в Цаленджиху и проводить просмотр юных футболистов
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Футбольная академия одного из лучших клубов Италии туринского "Ювентуса" открылась в городе Цаленджиха на западе Грузии – в официальной церемонии открытия принял участие легендарный французский футболист Давид Трезеге.
© City Hall of Tsalenjikha Municipality Официальное открытие футбольной академии "Ювентуса" в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге
Официальное открытие футбольной академии "Ювентуса" в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге
© City Hall of Tsalenjikha Municipality
Каждый месяц представители итальянского клуба будут приезжать в Цаленджиху и проводить просмотр юных футболистов. Заниматься с подростками из Самегрело будут как грузинские, так и туринские специалисты.
© City Hall of Tsalenjikha Municipality Официальное открытие футбольной академии "Ювентуса" в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге
Официальное открытие футбольной академии "Ювентуса" в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге
© City Hall of Tsalenjikha Municipality
Примечательно, что детская футбольная академия функционирует уже около года, однако официальная церемония открытия состоялась сейчас.
© City Hall of Tsalenjikha Municipality Официальное открытие футбольной академии "Ювентуса" в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге
Официальное открытие футбольной академии "Ювентуса" в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге
© City Hall of Tsalenjikha Municipality
На следующий день после посещения Самегрело запланирована встреча Трезеге с членами фан-клуба "Ювентуса" и футбольными болельщиками в Тбилиси.
© City Hall of Tsalenjikha Municipality Официальное открытие футбольной академии "Ювентуса" в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге
Официальное открытие футбольной академии "Ювентуса" в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге
© City Hall of Tsalenjikha Municipality
Трезеге – один из выдающихся футболистов, выигравший чемпионат мира 1998 года в составе сборной Франции. Кроме того, он сыграл решающую роль в победе сборной на чемпионате Европы 2000 года – в финале против Италии Трезеге забил так называемый "золотой гол".
© City Hall of Tsalenjikha Municipality Официальное открытие футбольной академии "Ювентуса" в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге
Официальное открытие футбольной академии "Ювентуса" в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге
© City Hall of Tsalenjikha Municipality
За свою спортивную карьеру Трезеге сменил несколько клубов, в общей сложности сыграл 448 матчей и забил 229 голов. Дольше всего, а именно десять лет, Трезеге провел в туринском "Ювентусе", где играл в 2000-2010 годах.
© City Hall of Tsalenjikha Municipality Официальное открытие футбольной академии "Ювентуса" в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге
Официальное открытие футбольной академии "Ювентуса" в Грузии: среди гостей французский футболист Давид Трезеге
© City Hall of Tsalenjikha Municipality
Переговоры с руководством "Ювентуса" об открытии детской академии в Цаленджихе начались еще в 2022 году и продолжались около семи месяцев.
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