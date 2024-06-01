https://sputnik-georgia.ru/20240601/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-1-iyunya-2024-288205252.html
Какой сегодня церковный праздник: 1 июня 2024
Какой сегодня церковный праздник: 1 июня 2024
Sputnik Грузия
По православному церковному календарю 1 июня 2024 отмечают день памяти святителя Патрикия, мученика Калуфа, преподобного Иоанна и князя Дмитрия 01.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-01T01:01+0400
2024-06-01T01:01+0400
2024-06-01T01:11+0400
справки
религия
календарь религиозных праздников
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23391/12/233911215_0:671:1392:1454_1920x0_80_0_0_5a8297ac28f041ef9b258654e67df474.jpg
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Патрикий ПрусскийПо церковному календарю 1 июня поминают cвятого Патрикия, епископа города Пруссы в Вифинии (Малая Азия), жившего в I веке.Епископа, смело и открыто проповедовавшего учение Христа, доставили вместе с тремя пресвитерами Менандром, Акакием и Полисном на суд к правителю города. Юлий, который в то время уезжал на горячие источники лечиться, приказал христиан вести за собой, заключенных в железные оковы.Правитель, омывшись в теплых источниках, принес жертву языческим богам и предложил узникам сделать тоже самое, угрожая пытками в случае отказа.По приказу правителя узникам, мужественно отвергших "любезное" предложение, отрубили головы. Произошло это около сотого года.Калуф ЕгиптянинПо церковному календарю 1 июня поминают мученика Калуфа Египтянина, пострадавшего при императоре Максимиане, соправителе Диоклетиана (284-305).Родился будущий мученик в городе Фивы. Его схватили во время гонений христиан по приказу правителя города и жестоко пытали. Мученика долго истязали, но он мужественно перенес все пытки.Когда Калуф отказался принести жертву языческим богам. Его сожгли. Произошло это в 303 году.Епископ ГотфскийПо церковному календарю 1 июня поминают преподобного Иоанна, епископа Готфского, жившего в VIII веке.Родился будущий святитель благодаря усердной молитве родителей. Приняв рано постриг он отправился в Иерусалим, где три года путешествовал по святым местам.В то время император Константин иконоборец (741-775) изгнал Готфского епископа, и готфские христиане стали просить cвятого Иоанна возглавить их епархию.Принять епископский сан в Константинополе, где поклонение cвятым иконам запрещалось, Иоанн не мог. Поэтому он отправился в Иверию (Грузию), давшую отпор иконоборцам, где и был рукоположен.Кафедру святитель возглавил в сложный период противостояния двух народов – готов и хазар, которые жили в Северном Причерноморье. Ему часто приходилось скрываться от преследования врагов. Скончался святитель в 790 году.Димитрий ДонскойПо церковному календарю 1 июня поминают благоверного князя Димитрия Донского, который посвятил себя делу объединения русских земель и освобождению Руси от татаро-монгольского ига.Родился будущий cвятой в 1350 году и воспитывался святителем Алексием, митрополитом Московским. Князь сочетал в себе удивительные способности православного христианина и выдающегося полководца.Дмитрий, собирая силы для решающего сражения с полчищами Мамая, попросил благословения у преподобного Сергия Радонежского, который воодушевив князя, послал ему в помощь монахов-схимников Александра (Пересвета) и Андрея (Ослябю).Князь стал именоваться Донским за победу на Куликовом поле в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Скончался cвятой в 1389 году и похоронен в Архангельском соборе московского Кремля.ИмениныПо церковному календарю 1 июня именины отмечают Анастасия, Александр, Антон, Василий, Валентин, Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Ипполит, Игнатий, Корнилий, Максим, Митрофан, Матвей, Михаил, Николай, Павел и Сергей.Материал подготовлен на основе открытых источников.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23391/12/233911215_0:540:1392:1584_1920x0_80_0_0_3da45593342dc06af88b814877680e57.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
справки , религия , календарь религиозных праздников
справки , религия , календарь религиозных праздников
Какой сегодня церковный праздник: 1 июня 2024
01:01 01.06.2024 (обновлено: 01:11 01.06.2024)
По православному церковному календарю 1 июня 2024 отмечают день памяти святителя Патрикия, мученика Калуфа, преподобного Иоанна и князя Дмитрия
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.
По церковному календарю 1 июня поминают cвятого Патрикия, епископа города Пруссы в Вифинии (Малая Азия), жившего в I веке.
Епископа, смело и открыто проповедовавшего учение Христа, доставили вместе с тремя пресвитерами Менандром, Акакием и Полисном на суд к правителю города. Юлий, который в то время уезжал на горячие источники лечиться, приказал христиан вести за собой, заключенных в железные оковы.
Правитель, омывшись в теплых источниках, принес жертву языческим богам и предложил узникам сделать тоже самое, угрожая пытками в случае отказа.
По приказу правителя узникам, мужественно отвергших "любезное" предложение, отрубили головы. Произошло это около сотого года.
По церковному календарю 1 июня поминают мученика Калуфа Египтянина, пострадавшего при императоре Максимиане, соправителе Диоклетиана (284-305).
Родился будущий мученик в городе Фивы. Его схватили во время гонений христиан по приказу правителя города и жестоко пытали. Мученика долго истязали, но он мужественно перенес все пытки.
Когда Калуф отказался принести жертву языческим богам. Его сожгли. Произошло это в 303 году.
По церковному календарю 1 июня поминают преподобного Иоанна, епископа Готфского, жившего в VIII веке.
Родился будущий святитель благодаря усердной молитве родителей. Приняв рано постриг он отправился в Иерусалим, где три года путешествовал по святым местам.
В то время император Константин иконоборец (741-775) изгнал Готфского епископа, и готфские христиане стали просить cвятого Иоанна возглавить их епархию.
Принять епископский сан в Константинополе, где поклонение cвятым иконам запрещалось, Иоанн не мог. Поэтому он отправился в Иверию (Грузию), давшую отпор иконоборцам, где и был рукоположен.
Кафедру святитель возглавил в сложный период противостояния двух народов – готов и хазар, которые жили в Северном Причерноморье. Ему часто приходилось скрываться от преследования врагов. Скончался святитель в 790 году.
По церковному календарю 1 июня поминают благоверного князя Димитрия Донского, который посвятил себя делу объединения русских земель и освобождению Руси от татаро-монгольского ига.
Родился будущий cвятой в 1350 году и воспитывался святителем Алексием, митрополитом Московским. Князь сочетал в себе удивительные способности православного христианина и выдающегося полководца.
Дмитрий, собирая силы для решающего сражения с полчищами Мамая, попросил благословения у преподобного Сергия Радонежского, который воодушевив князя, послал ему в помощь монахов-схимников Александра (Пересвета) и Андрея (Ослябю).
Князь стал именоваться Донским за победу на Куликовом поле в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Скончался cвятой в 1389 году и похоронен в Архангельском соборе московского Кремля.
По церковному календарю 1 июня именины отмечают Анастасия, Александр, Антон, Василий, Валентин, Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Ипполит, Игнатий, Корнилий, Максим, Митрофан, Матвей, Михаил, Николай, Павел и Сергей.
Материал подготовлен на основе открытых источников.