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"Каждый ребенок заслуживает мирную жизнь" – глава Минобразования Грузии поздравил детей

"Каждый ребенок заслуживает мирную жизнь" – глава Минобразования Грузии поздравил детей

Sputnik Грузия

Амилахвари поздравил с Международным днем защиты детей всех малышей, их родителей и учителей – всех, кто служит воспитанию будущих поколений Грузии 01.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-01T12:12+0400

2024-06-01T12:12+0400

2024-06-01T12:12+0400

дети

грузия

общество

новости

георгий амилахвари

министерство образования и науки грузии

международный день защиты детей

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Каждый ребенок заслуживает мирную, беззаботную и радостную жизнь, заявил министр образования Грузии Георгий Амилахвари, поздравляя детей с праздником. Любимый праздник младшего поколения – Международный день защиты детей – отмечается ежегодно 1 июня. Этот праздник отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. По его словам, министерство образования продолжает реализовывать ряд проектов и инициатив, направленных на улучшение уровня жизни и образования детей. "Я верю, что совместными усилиями мы обязательно добьемся желаемых результатов и новое поколение принесет Грузии много успехов. Поздравляю детей, их родителей, учителей – всех, кто служит воспитанию будущих поколений. Желаю вам мира, процветания и интересной жизни в единой и сильной Грузии", – сказал Амилахвари.Основные мероприятия в Тбилиси сегодня пройдут в парке Мтацминда, который ежегодно дарит детям самые приятные воспоминания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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дети, грузия, общество, новости, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии, международный день защиты детей