https://sputnik-georgia.ru/20240601/kazhdyy-rebenok-zasluzhivaet-mirnuyu-zhizn--glava-minobrazovaniya-gruzii-pozdravil-detey-288209322.html
"Каждый ребенок заслуживает мирную жизнь" – глава Минобразования Грузии поздравил детей
"Каждый ребенок заслуживает мирную жизнь" – глава Минобразования Грузии поздравил детей
Sputnik Грузия
Амилахвари поздравил с Международным днем защиты детей всех малышей, их родителей и учителей – всех, кто служит воспитанию будущих поколений Грузии 01.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-01T12:12+0400
2024-06-01T12:12+0400
2024-06-01T12:12+0400
дети
грузия
общество
новости
георгий амилахвари
министерство образования и науки грузии
международный день защиты детей
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/06/277396243_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_43e6c9bbfeefb0ed8cad97e0ce1e8232.jpg
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Каждый ребенок заслуживает мирную, беззаботную и радостную жизнь, заявил министр образования Грузии Георгий Амилахвари, поздравляя детей с праздником. Любимый праздник младшего поколения – Международный день защиты детей – отмечается ежегодно 1 июня. Этот праздник отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. По его словам, министерство образования продолжает реализовывать ряд проектов и инициатив, направленных на улучшение уровня жизни и образования детей. "Я верю, что совместными усилиями мы обязательно добьемся желаемых результатов и новое поколение принесет Грузии много успехов. Поздравляю детей, их родителей, учителей – всех, кто служит воспитанию будущих поколений. Желаю вам мира, процветания и интересной жизни в единой и сильной Грузии", – сказал Амилахвари.Основные мероприятия в Тбилиси сегодня пройдут в парке Мтацминда, который ежегодно дарит детям самые приятные воспоминания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/06/277396243_396:198:1952:1365_1920x0_80_0_0_011ab91c0ad2ddb83d19a51413719205.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дети, грузия, общество, новости, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии, международный день защиты детей
дети, грузия, общество, новости, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии, международный день защиты детей
"Каждый ребенок заслуживает мирную жизнь" – глава Минобразования Грузии поздравил детей
Амилахвари поздравил с Международным днем защиты детей всех малышей, их родителей и учителей – всех, кто служит воспитанию будущих поколений Грузии
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Каждый ребенок заслуживает мирную, беззаботную и радостную жизнь, заявил министр образования Грузии Георгий Амилахвари, поздравляя детей с праздником.
Любимый праздник младшего поколения – Международный день защиты детей – отмечается ежегодно 1 июня. Этот праздник отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года.
"Поздравляю с Международным днем защиты детей! Дети – это будущее нашей страны, наше завтра. Каждый малыш заслуживает мирную, беззаботную, радостную и полную возможностей жизнь. Именно поэтому нашей важнейшей задачей сегодня является содействие развитию детей и создание соответствующих условий для каждого из них", – сказал Амилахвари.
По его словам, министерство образования продолжает реализовывать ряд проектов и инициатив, направленных на улучшение уровня жизни и образования детей.
"Я верю, что совместными усилиями мы обязательно добьемся желаемых результатов и новое поколение принесет Грузии много успехов. Поздравляю детей, их родителей, учителей – всех, кто служит воспитанию будущих поколений. Желаю вам мира, процветания и интересной жизни в единой и сильной Грузии", – сказал Амилахвари.
Основные мероприятия в Тбилиси сегодня пройдут в парке Мтацминда, который ежегодно дарит детям самые приятные воспоминания.