https://sputnik-georgia.ru/20240601/kiknadze-referendum-ne-vygoden-oppozitsii---video-288205818.html

Кикнадзе: референдум не выгоден оппозиции - видео

Кикнадзе: референдум не выгоден оппозиции - видео

Sputnik Грузия

Инициатива президента Грузии о проведении референдума касательно внешнеполитического курса страны обречены на провал, да и не в интересах оппозиции, считает... 01.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-01T00:32+0400

2024-06-01T00:32+0400

2024-06-01T00:32+0400

пресс-центр sputnik грузия

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тамар кикнадзе

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Об этом заявила доктор политических наук, профессор Тамар Кикнадзе на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. "В условиях прозрачных и честных выборов оппозиция может набрать минимальный процент, чтобы попасть в парламент. А референдум им же хуже. Хотя юридически они и не смогут провести, нужна подпись премьера. Думаю, самый хороший референдум – это выборы. Как раз там будет видно, кто за кого. За так называемые западные силы, или за национальные интересы Грузии", - заявила Кикнадзе.По словам Кикнадзе, президент Грузии Саломе Зурабишвили забыла о своих настоящих обязанностях содействовать стабилизации ситуации в стране и все время инициирует раскол между политическими силами и беспорядки.Зурабишвили, выступая перед участниками акции протеста у здания парламента после преодоления депутатами вето на закон об "иноагентах", призвала собрать подписи о проведении референдума касательно внешнеполитического курса Грузии и отнести ей, чтобы она подписала соответствующий документ.Зурабишвили предложила оппозиционным партиям подписать "Грузинскую хартию", что среди прочего предполагает взять на себя обязательство после парламентских выборов октября 2024 года упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, а также проведение досрочных выборов.Согласно Избирательному кодексу, президент Грузии правомочен по требованию Парламента Грузии, Правительства Грузии или не менее чем 200 тысяч избирателей назначить референдум в течение 30 дней после поступления требования о его назначении. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти Грузии подчеркнули, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.

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