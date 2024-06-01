https://sputnik-georgia.ru/20240601/minzdrav-gruzii-vystupil-s-initsiativoy-o-besplatnoy-donatsii-krovi-dlya-detey-288211511.html

Минздрав Грузии выступил с инициативой о бесплатной донации крови для детей

Минздрав Грузии выступил с инициативой о бесплатной донации крови для детей

Sputnik Грузия

Участие в программе будет добровольным, отметил министр 01.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-01T15:35+0400

2024-06-01T15:35+0400

2024-06-01T15:35+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии выступило с инициативой о начале бесплатной годовой программы донации крови для детей в Международный день защиты детей. В Грузии кровь принимают в специальных центрах либо клиниках, и она идет на нужды всего населения через банк крови. По его словам, участие в данной программе будет добровольным. "Мы соберем и объединим всех, у кого будет желание включиться в эту программу, чтобы было защищено и обеспечено право здоровья всех и в первую очередь детей", – сказал Сарджвеладзе. Любимый праздник младшего поколения – Международный день защиты детей – отмечается ежегодно 1 июня. Этот праздник отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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минздрав, грузия, общество, новости, дети, здравоохранение в грузии, здравоохранение