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Минздрав Грузии выступил с инициативой о бесплатной донации крови для детей
Минздрав Грузии выступил с инициативой о бесплатной донации крови для детей
Sputnik Грузия
Участие в программе будет добровольным, отметил министр 01.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-01T15:35+0400
2024-06-01T15:35+0400
2024-06-01T15:35+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии выступило с инициативой о начале бесплатной годовой программы донации крови для детей в Международный день защиты детей. В Грузии кровь принимают в специальных центрах либо клиниках, и она идет на нужды всего населения через банк крови. По его словам, участие в данной программе будет добровольным. "Мы соберем и объединим всех, у кого будет желание включиться в эту программу, чтобы было защищено и обеспечено право здоровья всех и в первую очередь детей", – сказал Сарджвеладзе. Любимый праздник младшего поколения – Международный день защиты детей – отмечается ежегодно 1 июня. Этот праздник отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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минздрав, грузия, общество, новости, дети, здравоохранение в грузии, здравоохранение
минздрав, грузия, общество, новости, дети, здравоохранение в грузии, здравоохранение
Минздрав Грузии выступил с инициативой о бесплатной донации крови для детей
Участие в программе будет добровольным, отметил министр
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии выступило с инициативой о начале бесплатной годовой программы донации крови для детей в Международный день защиты детей.
В Грузии кровь принимают в специальных центрах либо клиниках, и она идет на нужды всего населения через банк крови.
"Министерство 1 июня выступает с инициативой начать программу безвозмедной донации крови для детей, которая продлится весь год", – сказал глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе.
По его словам, участие в данной программе будет добровольным.
"Мы соберем и объединим всех, у кого будет желание включиться в эту программу, чтобы было защищено и обеспечено право здоровья всех и в первую очередь детей", – сказал Сарджвеладзе.
Любимый праздник младшего поколения – Международный день защиты детей – отмечается ежегодно 1 июня. Этот праздник отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года.