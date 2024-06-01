https://sputnik-georgia.ru/20240601/na-tsentralnoy-ofis-natsdvizheniya-v-tbilisi-napali-neizvestnye-288209137.html
На центральный офис "Нацдвижения" в Тбилиси напали неизвестные
На центральный офис "Нацдвижения" в Тбилиси напали неизвестные
Sputnik Грузия
Неизвестные, вооруженные дубинками, повредили фасад партии, разбили стекла и повредили инвентарь 01.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-01T11:13+0400
2024-06-01T11:13+0400
2024-06-01T12:06+0400
происшествия
единое национальное движение
новости
грузия
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/16/263058975_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_33fa19757028b9161dfbb9a0e8c0034d.jpg
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Неизвестные напали на центральный офис крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", сообщили в пресс-службе партии. По информации партии, нападение произошло ночью. Неизвестные, вооруженные дубинками, повредили фасад партии, разбили стекла и повредили инвентарь. Как говорится в заявлении партии, в нападении приняли участие около 100 человек. Кроме того, они угрожали расправой членам партии.Накануне на фасадах других оппозиционных партий и НПО появились оскорбительные надписи. МВД Грузии не делало комментария для СМИ по поводу инцидентов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/16/263058975_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_b6370acc8de39cf2d848ea858e5e00ce.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, единое национальное движение, новости, грузия, тбилиси
происшествия, единое национальное движение, новости, грузия, тбилиси
На центральный офис "Нацдвижения" в Тбилиси напали неизвестные
11:13 01.06.2024 (обновлено: 12:06 01.06.2024)
Неизвестные, вооруженные дубинками, повредили фасад партии, разбили стекла и повредили инвентарь
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Неизвестные напали на центральный офис крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", сообщили в пресс-службе партии.
По информации партии, нападение произошло ночью. Неизвестные, вооруженные дубинками, повредили фасад партии, разбили стекла и повредили инвентарь.
Как говорится в заявлении партии, в нападении приняли участие около 100 человек. Кроме того, они угрожали расправой членам партии.
Накануне на фасадах других оппозиционных партий и НПО появились оскорбительные надписи.
МВД Грузии не делало комментария для СМИ по поводу инцидентов.