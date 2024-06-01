https://sputnik-georgia.ru/20240601/na-tsentralnoy-ofis-natsdvizheniya-v-tbilisi-napali-neizvestnye-288209137.html

На центральный офис "Нацдвижения" в Тбилиси напали неизвестные

На центральный офис "Нацдвижения" в Тбилиси напали неизвестные

Sputnik Грузия

Неизвестные, вооруженные дубинками, повредили фасад партии, разбили стекла и повредили инвентарь 01.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-01T11:13+0400

2024-06-01T11:13+0400

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происшествия

единое национальное движение

новости

грузия

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Неизвестные напали на центральный офис крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", сообщили в пресс-службе партии. По информации партии, нападение произошло ночью. Неизвестные, вооруженные дубинками, повредили фасад партии, разбили стекла и повредили инвентарь. Как говорится в заявлении партии, в нападении приняли участие около 100 человек. Кроме того, они угрожали расправой членам партии.Накануне на фасадах других оппозиционных партий и НПО появились оскорбительные надписи. МВД Грузии не делало комментария для СМИ по поводу инцидентов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, единое национальное движение, новости, грузия, тбилиси