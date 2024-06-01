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На центральный офис "Нацдвижения" в Тбилиси напали неизвестные
На центральный офис "Нацдвижения" в Тбилиси напали неизвестные
Sputnik Грузия
Неизвестные, вооруженные дубинками, повредили фасад партии, разбили стекла и повредили инвентарь 01.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-01T11:13+0400
2024-06-01T12:06+0400
происшествия
единое национальное движение
новости
грузия
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Неизвестные напали на центральный офис крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", сообщили в пресс-службе партии. По информации партии, нападение произошло ночью. Неизвестные, вооруженные дубинками, повредили фасад партии, разбили стекла и повредили инвентарь. Как говорится в заявлении партии, в нападении приняли участие около 100 человек. Кроме того, они угрожали расправой членам партии.Накануне на фасадах других оппозиционных партий и НПО появились оскорбительные надписи. МВД Грузии не делало комментария для СМИ по поводу инцидентов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, единое национальное движение, новости, грузия, тбилиси
происшествия, единое национальное движение, новости, грузия, тбилиси

На центральный офис "Нацдвижения" в Тбилиси напали неизвестные

11:13 01.06.2024 (обновлено: 12:06 01.06.2024)
© photo: Sputnik / StringerОфис "Единого нацдвижения"
Офис Единого нацдвижения - Sputnik Грузия, 1920, 01.06.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Неизвестные, вооруженные дубинками, повредили фасад партии, разбили стекла и повредили инвентарь
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Неизвестные напали на центральный офис крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", сообщили в пресс-службе партии.
По информации партии, нападение произошло ночью. Неизвестные, вооруженные дубинками, повредили фасад партии, разбили стекла и повредили инвентарь.
Как говорится в заявлении партии, в нападении приняли участие около 100 человек. Кроме того, они угрожали расправой членам партии.
Накануне на фасадах других оппозиционных партий и НПО появились оскорбительные надписи.
МВД Грузии не делало комментария для СМИ по поводу инцидентов.
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