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Нападение на главный офис "Нацдвижения" в Тбилиси – возбуждено уголовное дело
Нападение на главный офис "Нацдвижения" в Тбилиси – возбуждено уголовное дело
Sputnik Грузия
Дело возбуждено по статье "Повреждение или уничтожение вещи", заявили в ведомстве 01.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-01T14:38+0400
2024-06-01T14:38+0400
2024-06-01T14:52+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июня — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на центральный офис крупнейшей оппозионной партии "Единое национальное движение" в Тбилиси, говорится в сообщении ведомства. По данным МВД, уголовное дело возбуждено по статье "Повреждение или уничтожение вещи". Как говорится в заявлении партии, в нападении приняли участие около 100 человек. Кроме того, они угрожали расправой членам партии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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мвд грузии, единое национальное движение, новости, грузия, происшествия, тбилиси
мвд грузии, единое национальное движение, новости, грузия, происшествия, тбилиси
Нападение на главный офис "Нацдвижения" в Тбилиси – возбуждено уголовное дело
14:38 01.06.2024 (обновлено: 14:52 01.06.2024)
Дело возбуждено по статье "Повреждение или уничтожение вещи", заявили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 1 июня — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на центральный офис крупнейшей оппозионной партии "Единое национальное движение" в Тбилиси, говорится в сообщении ведомства.
По данным МВД, уголовное дело возбуждено по статье "Повреждение или уничтожение вещи".
По информации партии, нападение произошло ночью. Неизвестные, вооруженные дубинками, повредили фасад партии, разбили стекла и повредили инвентарь.
Как говорится в заявлении партии, в нападении приняли участие около 100 человек. Кроме того, они угрожали расправой членам партии.