https://sputnik-georgia.ru/20240601/napadenie-na-glavnyy-ofis-natsdvizheniya-v-tbilisi---vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-288212450.html

Нападение на главный офис "Нацдвижения" в Тбилиси – возбуждено уголовное дело

Нападение на главный офис "Нацдвижения" в Тбилиси – возбуждено уголовное дело

Sputnik Грузия

Дело возбуждено по статье "Повреждение или уничтожение вещи", заявили в ведомстве 01.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-01T14:38+0400

2024-06-01T14:38+0400

2024-06-01T14:52+0400

мвд грузии

единое национальное движение

новости

грузия

происшествия

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458144_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_173b42cdaf02fd40ee91e9b5c0c664b5.jpg

ТБИЛИСИ, 1 июня — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на центральный офис крупнейшей оппозионной партии "Единое национальное движение" в Тбилиси, говорится в сообщении ведомства. По данным МВД, уголовное дело возбуждено по статье "Повреждение или уничтожение вещи". Как говорится в заявлении партии, в нападении приняли участие около 100 человек. Кроме того, они угрожали расправой членам партии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мвд грузии, единое национальное движение, новости, грузия, происшествия, тбилиси