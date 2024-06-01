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Новый национальный парк появится на западе Грузии – подробности законопроекта
Новый национальный парк появится на западе Грузии – подробности законопроекта
Sputnik Грузия
Создание парка, по мнению экспертов, будет способствовать защите биоразнообразия и привлечению туристов на охраняемых территориях Грузии 01.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-01T16:56+0400
2024-06-01T16:56+0400
2024-06-01T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июня — Sputnik. Парламент Грузии 78 голосами за принял законопроект "О создании и управлении Гурийским национальным парком" на территории двух районов на западе страны – Чохатаурского и Озургетского края. Национальный парк будет располагаться на площади 15,3 тысячи га. Из них 92% от общей площади (14,1 га) – это лес, а остальная площадь – преимущественно альпийские луга. Законопроект также регулирует вопросы, связанные с государственным управлением Гурийского национального парка, использованием земли, полезных ископаемых и нефтегазовых ресурсов. По данным на 2023 год, общая площадь охраняемых территорий Грузии составляет 912 908 га, это 13% территории страны. Сто охраняемых территорий находятся в ведении Агентства охраняемых территорий, а пять охраняемых ландшафтов – в ведении местных муниципалитетов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парк, национальный парк, грузия, новости, общество, агентство охраняемых территорий, западная грузия, гурия
парк, национальный парк, грузия, новости, общество, агентство охраняемых территорий, западная грузия, гурия
Новый национальный парк появится на западе Грузии – подробности законопроекта
Создание парка, по мнению экспертов, будет способствовать защите биоразнообразия и привлечению туристов на охраняемых территориях Грузии
ТБИЛИСИ, 1 июня — Sputnik. Парламент Грузии 78 голосами за принял законопроект "О создании и управлении Гурийским национальным парком" на территории двух районов на западе страны – Чохатаурского и Озургетского края.
Национальный парк будет располагаться
на площади 15,3 тысячи га. Из них 92% от общей площади (14,1 га) – это лес, а остальная площадь – преимущественно альпийские луга.
Законопроект устанавливает не только местонахождение, площадь и границы Гурийского национального парка, а также регулирует отношения, связанные с распоряжением, охраной и использованием территории, принадлежащей парку, и других природных ресурсов, а также исторических объектов.
Законопроект также регулирует вопросы, связанные с государственным управлением Гурийского национального парка, использованием земли, полезных ископаемых и нефтегазовых ресурсов.
Создание Гурийского национального парка, по мнению экспертов, будет способствовать защите биоразнообразия страны, привлечению туристов на охраняемые территории Грузии, а также даст местному населению возможность получать дополнительные экономические выгоды.
По данным на 2023 год, общая площадь охраняемых территорий Грузии составляет 912 908 га, это 13% территории страны. Сто охраняемых территорий находятся в ведении Агентства охраняемых территорий, а пять охраняемых ландшафтов – в ведении местных муниципалитетов.