https://sputnik-georgia.ru/20240601/novyy-natsionalnyy-park-poyavitsya-na-zapade-gruzii--podrobnosti-zakonoproekta-288211704.html

Новый национальный парк появится на западе Грузии – подробности законопроекта

Новый национальный парк появится на западе Грузии – подробности законопроекта

Sputnik Грузия

Создание парка, по мнению экспертов, будет способствовать защите биоразнообразия и привлечению туристов на охраняемых территориях Грузии 01.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-01T16:56+0400

2024-06-01T16:56+0400

2024-06-01T16:56+0400

парк

национальный парк

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общество

агентство охраняемых территорий

западная грузия

гурия

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ТБИЛИСИ, 1 июня — Sputnik. Парламент Грузии 78 голосами за принял законопроект "О создании и управлении Гурийским национальным парком" на территории двух районов на западе страны – Чохатаурского и Озургетского края. Национальный парк будет располагаться на площади 15,3 тысячи га. Из них 92% от общей площади (14,1 га) – это лес, а остальная площадь – преимущественно альпийские луга. Законопроект также регулирует вопросы, связанные с государственным управлением Гурийского национального парка, использованием земли, полезных ископаемых и нефтегазовых ресурсов. По данным на 2023 год, общая площадь охраняемых территорий Грузии составляет 912 908 га, это 13% территории страны. Сто охраняемых территорий находятся в ведении Агентства охраняемых территорий, а пять охраняемых ландшафтов – в ведении местных муниципалитетов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парк, национальный парк, грузия, новости, общество, агентство охраняемых территорий, западная грузия, гурия