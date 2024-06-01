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Полицейского на востоке Грузии задержали за ранение зятя
Полицейского на востоке Грузии задержали за ранение зятя
Sputnik Грузия
Задержанному грозит до семи лет лишения свободы, отмечают в ведомстве 01.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-01T19:09+0400
2024-06-01T19:09+0400
2024-06-01T19:09+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июня — Sputnik. Сотрудники Специальной следственной службы задержали старшего инспектора Мцхета-Мтианетского управления полиции МВД Грузии по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью члену семьи, говорится в сообщении ведомства.Служба специальных расследований на основании уведомления, полученного из МВД, провела расследование. Были допрошены свидетели, осмотрено место происшествия, изъято орудие преступления, собраны вещественные доказательства, после чего сотрудник правоохранительных органов был арестован.Теперь задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, специальная следственная служба, мцхета-мтианети, новости, грузия, преступность в грузии
происшествия, специальная следственная служба, мцхета-мтианети, новости, грузия, преступность в грузии
Полицейского на востоке Грузии задержали за ранение зятя
Задержанному грозит до семи лет лишения свободы, отмечают в ведомстве
ТБИЛИСИ, 1 июня — Sputnik. Сотрудники Специальной следственной службы задержали старшего инспектора Мцхета-Мтианетского управления полиции МВД Грузии по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью члену семьи, говорится в сообщении ведомства.
"Следствием установлено, что 30 мая 2024 года в городе Душети обвиняемый сотрудник правоохранительных органов приехал в гости к сестре, где у него произошел конфликт с мужем сестры. Противостояние продолжилось во дворе, при этом обвиняемый трижды выстрелил из огнестрельного оружия, в результате чего зять получил травму здоровья", – сказано в сообщении.
Служба специальных расследований на основании уведомления, полученного из МВД, провела расследование. Были допрошены свидетели, осмотрено место происшествия, изъято орудие преступления, собраны вещественные доказательства, после чего сотрудник правоохранительных органов был арестован.
Теперь задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.