https://sputnik-georgia.ru/20240601/politseyskogo-na-vostoke-gruzii-zaderzhali-za-ranenie-zyatya-288213636.html

Полицейского на востоке Грузии задержали за ранение зятя

Полицейского на востоке Грузии задержали за ранение зятя

Sputnik Грузия

Задержанному грозит до семи лет лишения свободы, отмечают в ведомстве 01.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-01T19:09+0400

2024-06-01T19:09+0400

2024-06-01T19:09+0400

происшествия

специальная следственная служба

мцхета-мтианети

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преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 1 июня — Sputnik. Сотрудники Специальной следственной службы задержали старшего инспектора Мцхета-Мтианетского управления полиции МВД Грузии по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью члену семьи, говорится в сообщении ведомства.Служба специальных расследований на основании уведомления, полученного из МВД, провела расследование. Были допрошены свидетели, осмотрено место происшествия, изъято орудие преступления, собраны вещественные доказательства, после чего сотрудник правоохранительных органов был арестован.Теперь задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

мцхета-мтианети

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Sputnik Грузия

происшествия, специальная следственная служба, мцхета-мтианети, новости, грузия, преступность в грузии