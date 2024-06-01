https://sputnik-georgia.ru/20240601/v-ugodu-natsionalnym-interesam--politolog-o-nalazhivanii-otnosheniy-mezhdu-tbilisi-i-moskvoy-288209464.html

В угоду национальным интересам – политолог о налаживании отношений между Тбилиси и Москвой

В угоду национальным интересам – политолог о налаживании отношений между Тбилиси и Москвой

Sputnik Грузия

Политика – это искусство возможного, поэтому при проведении нормальной политики вопрос можно решить, утверждает эксперт 01.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-01T14:14+0400

2024-06-01T14:14+0400

2024-06-01T14:14+0400

грузино-российские отношения

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тамар кикнадзе

политика

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Настало время налаживания грузино-российских отношений, что пойдет на благо национальным интересам Грузии, заявила доктор политических наук, профессор Тамар Кикнадзе на пресс-конференции на тему "Место Грузии на новой геополитической карте мира" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Дипотношения между официальными Тбилиси и Москвой разорваны с тех пор, как Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями. Между тем страны успешно развивают торговые связи. По ее словам, политика – это искусство возможного, поэтому при проведении нормальной политики вопрос можно решить. Между тем в последние годы в отношениях соседних стран наметился прогресс. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Кроме того, Россия долгое время входит в тройку главных торговых партнеров Грузии. По статистике, в 2023 году внешнеторговый оборот между странами составил 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузино-российские отношения, грузия, новости, тбилиси, москва, тамар кикнадзе, политика