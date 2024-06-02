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Подступающая лава: в Исландии вновь началось извержение вулкана
Подступающая лава: в Исландии вновь началось извержение вулкана
Sputnik Грузия
В Исландии вновь проснулся самый беспокойный вулкан - Сундхнукагигар. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки удивительного явления 02.06.2024, Sputnik Грузия
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Вулкан Сундхнукагигар расположен на полуострове Рейкьянес. Вулканологи считают, что в регионе началась новая эра сейсмической активности.Фото вулкана с эпичным исландским названием и не менее эпичные кадры его извержения - смотрите в нашем материале.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях
фото, мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях

Подступающая лава: в Исландии вновь началось извержение вулкана

10:37 02.06.2024
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В Исландии вновь проснулся самый беспокойный вулкан - Сундхнукагигар. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки удивительного явления
Вулкан Сундхнукагигар расположен на полуострове Рейкьянес. Вулканологи считают, что в регионе началась новая эра сейсмической активности.
Фото вулкана с эпичным исландским названием и не менее эпичные кадры его извержения - смотрите в нашем материале.
© AP Photo / Marco di Marco

В районе извержения вулкана на полуострове Рейкьянес наблюдается сильная сейсмическая активность.

В районе извержения вулкана на полуострове Рейкьянес наблюдается сильная сейсмическая активность. - Sputnik Грузия
1/6
© AP Photo / Marco di Marco

В районе извержения вулкана на полуострове Рейкьянес наблюдается сильная сейсмическая активность.

© AP Photo / Marco di Marco

За последние пару дней здесь зафиксировано около полторы сотни землетрясений.

За последние пару дней здесь зафиксировано около полторы сотни землетрясений. - Sputnik Грузия
2/6
© AP Photo / Marco di Marco

За последние пару дней здесь зафиксировано около полторы сотни землетрясений.

© AP Photo / Marco di Marco

В месте извержения появилась километровая трещина. Из нее на высоту 50 метров выплескивается раскаленная лава.

В месте извержения появилась километровая трещина. Из нее на высоту 50 метров выплескивается раскаленная лава. - Sputnik Грузия
3/6
© AP Photo / Marco di Marco

В месте извержения появилась километровая трещина. Из нее на высоту 50 метров выплескивается раскаленная лава.

© AP Photo / Marco di Marco

Огненный поток движется в сторону города Гриндавик и термального курорта "Голубая лагуна".

Огненный поток движется в сторону города Гриндавик и термального курорта &quot;Голубая лагуна&quot;. - Sputnik Грузия
4/6
© AP Photo / Marco di Marco

Огненный поток движется в сторону города Гриндавик и термального курорта "Голубая лагуна".

© AP Photo / Marco di Marco

Вулкан на Рейкьянесе не может успокоиться уже более полугода. За это время было пять больших извержений.

Вулкан на Рейкьянесе не может успокоиться уже более полугода. За это время было пять больших извержений. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Marco di Marco

Вулкан на Рейкьянесе не может успокоиться уже более полугода. За это время было пять больших извержений.

© AP Photo / Marco di Marco

Ученые предупреждают, что извержения на Рейкьянесе, где проживают почти 30 тысяч человек, могут повторяться снова и снова на протяжении десятилетий или даже столетий.

Ученые предупреждают, что извержения на Рейкьянесе, где проживают почти 30 тысяч человек, могут повторяться снова и снова на протяжении десятилетий или даже столетий. - Sputnik Грузия
6/6
© AP Photo / Marco di Marco

Ученые предупреждают, что извержения на Рейкьянесе, где проживают почти 30 тысяч человек, могут повторяться снова и снова на протяжении десятилетий или даже столетий.

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