https://sputnik-georgia.ru/20240602/288220821.html
СВО: яворовский удар "Кинжалом" по ожиданиям F-16
СВО: яворовский удар "Кинжалом" по ожиданиям F-16
Sputnik Грузия
Что сулит удар российских ВКС по Яворовскому полигону для ВСУ и к чему могут привести поставки американских F-16 на Украину – в материале военного эксперта... 02.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-02T14:29+0400
2024-06-02T14:29+0400
2024-06-02T14:29+0400
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После жесткого "ташкентского" предупреждения российского президента Владимира Путина "заигравшимся" в зоне СВО европейским соседям Вооруженные силы РФ ударили гиперзвуковыми "Кинжалами" и крылатыми ракетами Х-101 по центрам управления и командным пунктам с натовскими специалистами. Эти "легионеры" ВСУ до поры ощущали себя в относительной безопасности – в подземных бункерах на территории Львовской, Хмельницкой, Винницкой областей. И до 29 мая готовились к приему F-16.Огромные усилия НАТО в строительстве на западе Украины высокозащищенных и заглубленных объектов и коммуникаций для управления соединениями и частями ВСУ перечеркнул один комбинированный удар российских войск в ночь на 29 мая. Гиперзвуковые "Кинжалы" и крылатые ракеты Х-101 прилетели на Яворовский полигон, а также по целям в Стрые, Дрогобыче, Дублянах Львовской области.Расположенный в 24 км от границы с Польшей Яворовский полигон и его иностранные обитатели значительно пострадали после ракетного удара ВС России весной 2022 года. Инфраструктуру этого "Международного центра миротворчества и безопасности ВСУ" с тренировочной базой в стиле "kill house" восстанавливали долго и дорого, создали целый комплекс заглубленных сооружений – командный пункт ВВС, офисные и бытовые помещения для обучения специалистов ВСУ и проживания более 300 натовских инструкторов (военных советников).После российского удара 29 мая не всем удалось вернуться в реальность. Появились данные о 179 убитых и более 200 раненых натовских военнослужащих, которых теперь активно вывозят в Польшу и ФРГ. Турецкие издания сообщили даже о 300 погибших "легионерах" из Франции, Польши, США и других стран, возможно, с учетом пораженных военных объектов в Стрые, Дрогобыче, Дублянах.Массовое участие в боевых действиях на украинском театре военных действий иностранных специалистов разведки и операторов высокоточных оружейных систем секретом для Москвы не является и гиперзвуковое продолжение следует.На фоне западных обещаний "очень скорого" получения Украиной первых F-16 из Бельгии, ВС России в ночь на 30 мая нанесли комбинированные удары по авиабазе в Староконстантинове, заглубленному командному пункту под Винницей, аналогичным объектам в Полтавской, Черниговской, Хмельницкой и Харьковской областях. Аэродром Староконстантинов "утюжат" не впервые и особенно методично – там ВСУ пытались строить специальные укрытия для базирования F-16.Угол падения "священной коровы"Из обещанных киевскому режиму рядом европейских стран 85 истребителей F-16 Бельгия намерена передать 30 машин (до 2028 года). Брюссель участвует в многонациональной натовской программе поставок самолетов и подготовки украинских летчиков хедлайнером. Позднее подключатся Нидерланды, Дания и Норвегия, которые передадут 24, 19 и 12 самолетов соответственно. Мало, но суть не в количестве.Доминирование российской авиации, средств ПВО и РЭБ в зоне спецоперации – безусловно. Подержанные F-16 американского производства чудес не обещают. Это аналог советского МиГ-29 (четвертого поколения). По данным Минобороны РФ, за время СВО уничтожено более 600 самолетов ВСУ, в среднем получается по 25 машин в месяц.Эффективные и дальнобойные российские средства ПВО и РЭБ также вне конкуренции, это признают и на Западе. Поэтому даже единовременной поставки всех 85 истребителей F-16 "призракам Киева" хватит в лучшем случае до осени. Необходимое количество обученных летчиков – отдельная большая проблема ВСУ и НАТО, а главная – отсутствие безопасных аэродромов базирования на подконтрольной территории.Можно гипотетически допустить размещение украинских F-16 на приграничной территории Польши или Румынии, однако "священные коровы" американского ВПК на современном европейском поле боя долго не живут. Это доказали танки Abrams, БМП Bradley и прочие. Истребители F-16 исключением не станут и шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C им не помогут.Российский президент Владимир Путин 28 мая напомнил властям враждебных государств, что им не удастся переложить ответственность за удары западным оружием по объектам в глубине территории РФ на своих киевских прокси.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Соединенные Штаты сильно рискуют. Европейские страны альянса "с небольшой территорией и очень плотным населением" стоят на краю пропасти.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакцииПодписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram
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аналитика, россия, колумнисты, украина, польша, бельгия, владимир путин, сергей лавров, нато, вкс, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
аналитика, россия, колумнисты, украина, польша, бельгия, владимир путин, сергей лавров, нато, вкс, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
СВО: яворовский удар "Кинжалом" по ожиданиям F-16
Что сулит удар российских ВКС по Яворовскому полигону для ВСУ и к чему могут привести поставки американских F-16 на Украину – в материале военного эксперта Александра Хроленко
После жесткого "ташкентского" предупреждения российского президента Владимира Путина "заигравшимся" в зоне СВО европейским соседям Вооруженные силы РФ ударили гиперзвуковыми "Кинжалами" и крылатыми ракетами Х-101 по центрам управления и командным пунктам с натовскими специалистами. Эти "легионеры" ВСУ до поры ощущали себя в относительной безопасности – в подземных бункерах на территории Львовской, Хмельницкой, Винницкой областей. И до 29 мая готовились к приему F-16.
Огромные усилия НАТО в строительстве на западе Украины высокозащищенных и заглубленных объектов и коммуникаций для управления соединениями и частями ВСУ перечеркнул один комбинированный удар российских войск в ночь на 29 мая. Гиперзвуковые "Кинжалы" и крылатые ракеты Х-101 прилетели на Яворовский полигон, а также по целям в Стрые, Дрогобыче, Дублянах Львовской области.
Расположенный в 24 км от границы с Польшей Яворовский полигон и его иностранные обитатели значительно пострадали после ракетного удара ВС России весной 2022 года. Инфраструктуру этого "Международного центра миротворчества и безопасности ВСУ" с тренировочной базой в стиле "kill house" восстанавливали долго и дорого, создали целый комплекс заглубленных сооружений – командный пункт ВВС, офисные и бытовые помещения для обучения специалистов ВСУ и проживания более 300 натовских инструкторов (военных советников).
В подземных бункерах украинских летчиков готовили к боевым вылетам с координацией в режиме онлайн из центра управления НАТО на территории Польши. Виртуально отрабатывали полеты F-16 (звеньями) с заходом на Украину для пуска ракет по территории РФ и возвращения на польский аэродром.
После российского удара 29 мая не всем удалось вернуться в реальность. Появились данные о 179 убитых и более 200 раненых натовских военнослужащих, которых теперь активно вывозят в Польшу и ФРГ. Турецкие издания сообщили даже о 300 погибших "легионерах" из Франции, Польши, США и других стран, возможно, с учетом пораженных военных объектов в Стрые, Дрогобыче, Дублянах.
Массовое участие в боевых действиях на украинском театре военных действий иностранных специалистов разведки и операторов высокоточных оружейных систем секретом для Москвы не является и гиперзвуковое продолжение следует.
На фоне западных обещаний "очень скорого" получения Украиной первых F-16 из Бельгии, ВС России в ночь на 30 мая нанесли комбинированные удары по авиабазе в Староконстантинове, заглубленному командному пункту под Винницей, аналогичным объектам в Полтавской, Черниговской, Хмельницкой и Харьковской областях. Аэродром Староконстантинов "утюжат" не впервые и особенно методично – там ВСУ пытались строить специальные укрытия для базирования F-16.
Угол падения "священной коровы"
Из обещанных киевскому режиму рядом европейских стран 85 истребителей F-16 Бельгия намерена передать 30 машин (до 2028 года). Брюссель участвует в многонациональной натовской программе поставок самолетов и подготовки украинских летчиков хедлайнером. Позднее подключатся Нидерланды, Дания и Норвегия, которые передадут 24, 19 и 12 самолетов соответственно. Мало, но суть не в количестве.
Доминирование российской авиации, средств ПВО и РЭБ в зоне спецоперации – безусловно. Подержанные F-16 американского производства чудес не обещают. Это аналог советского МиГ-29 (четвертого поколения). По данным Минобороны РФ, за время СВО уничтожено более 600 самолетов ВСУ, в среднем получается по 25 машин в месяц.
Популярные американская противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM дальностью до 150 км и ракета "воздух-воздух" AIM-120D дальностью до 180 км в дуэльной ситуации заведомо проигрывают российской гиперзвуковой ракете "воздух-воздух" Р-37М, которая поражает воздушные цели на расстоянии 300-400 км.
Эффективные и дальнобойные российские средства ПВО и РЭБ также вне конкуренции, это признают и на Западе. Поэтому даже единовременной поставки всех 85 истребителей F-16 "призракам Киева" хватит в лучшем случае до осени. Необходимое количество обученных летчиков – отдельная большая проблема ВСУ и НАТО, а главная – отсутствие безопасных аэродромов базирования на подконтрольной территории.
Можно гипотетически допустить размещение украинских F-16 на приграничной территории Польши или Румынии, однако "священные коровы" американского ВПК на современном европейском поле боя долго не живут. Это доказали танки Abrams, БМП Bradley и прочие. Истребители F-16 исключением не станут и шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C им не помогут.
Российский президент Владимир Путин 28 мая напомнил властям враждебных государств, что им не удастся переложить ответственность за удары западным оружием по объектам в глубине территории РФ на своих киевских прокси.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Соединенные Штаты сильно рискуют. Европейские страны альянса "с небольшой территорией и очень плотным населением" стоят на краю пропасти.
Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
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