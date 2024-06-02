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"Это неизбежно" – политолог о налаживании отношений Грузии с Россией

"Это неизбежно" – политолог о налаживании отношений Грузии с Россией

Sputnik Грузия

Налаживание грузино-российских отношений неизбежно, и сейчас настало время для долгожданного сближения соседних стран, заявила доктор политических наук... 02.06.2024, Sputnik Грузия

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"Это неизбежно. Мы к этому придем. Грузия – единственная страна из постсоветсвких республик, у которой нет дипотношений с Россией. Для этого было приложено много сил, в том числе финансов, чтобы мы дошли до этого. Логика диктует, что мы должны разговаривать, мы должны налаживать отношения, потому что это на благо нашей страны", – заявила Кикнадзе. По ее словам, политика – это искусство возможного, поэтому при проведении нормальной политики вопрос можно решить. "Мне кажется, у наших отношений есть будущее, и настало время, чтобы мы налаживали проблемы, которые есть между нашими странами. Сейчас сложное время, после выборов мы к этому придем", – отметила она.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями. Между тем в середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году.

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