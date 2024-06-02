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Французский "Мец" готов выложить крупную сумму "Аяксу" за возвращение Микаутадзе – СМИ
Французский "Мец" готов выложить крупную сумму "Аяксу" за возвращение Микаутадзе – СМИ
Sputnik Грузия
Фиксированная сумма выкупа составляет 13 миллионов евро, пишет издание 02.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-02T13:35+0400
2024-06-02T13:35+0400
2024-06-02T13:35+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Французский "Мец", достоинство которого на правах аренды защищает нападающий сборной Грузии Георгий Микаутадзе, намерен воспользоваться предусмотренным в контракте пунктом и выкупить грузинского игрока у "Аякса", сообщило издание De Telegraaf. В прошлом сезоне Микаутадзе, которого болельщики французского клуба уже прозвали "Королем Жоржем", был признан лучшим нападающим и молодым игроком Лиги 2. Во многом благодаря стараниям Микаутадзе его клубу удалось вернуться в Лигу 1. Единственная команда в карьере грузинского футболиста, где он не успел проявить себя, это амстердамский "Аякс". После возвращения в "Мец" Микаутадзе забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи в 20 матчах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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футбол, спорт, новости, в мире, франция, георгий микаутадзе
футбол, спорт, новости, в мире, франция, георгий микаутадзе
Французский "Мец" готов выложить крупную сумму "Аяксу" за возвращение Микаутадзе – СМИ
Фиксированная сумма выкупа составляет 13 миллионов евро, пишет издание
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Французский "Мец", достоинство которого на правах аренды защищает нападающий сборной Грузии Георгий Микаутадзе, намерен воспользоваться предусмотренным в контракте пунктом и выкупить грузинского игрока у "Аякса", сообщило издание De Telegraaf.
По информации издания, фиксированная сумма выкупа составляет 13 миллионов евро. "Аякс" и "Мец" уже договорились о трансфере Микаутадзе, хотя детали контракта между французским клубом и грузинским нападающим еще предстоит обговорить.
В прошлом сезоне Микаутадзе, которого болельщики французского клуба уже прозвали "Королем Жоржем", был признан лучшим нападающим и молодым игроком Лиги 2. Во многом благодаря стараниям Микаутадзе его клубу удалось вернуться в Лигу 1.
Единственная команда в карьере грузинского футболиста, где он не успел проявить себя, это амстердамский "Аякс".
Летом 2023 года Микаутадзе перешел из "Меца" в "Аякс" за 16 миллионов евро. Но в шести матчах за новый клуб грузин не забил ни одного гола, после чего вернулся во Францию на правах аренды.
После возвращения в "Мец" Микаутадзе забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи в 20 матчах.