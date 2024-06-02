https://sputnik-georgia.ru/20240602/frantsuzskiy-mets-gotov-vylozhit-krupnuyu-summu-ayaksu-za-vozvraschenie-mikautadze--smi-288212613.html

Французский "Мец" готов выложить крупную сумму "Аяксу" за возвращение Микаутадзе – СМИ

Французский "Мец" готов выложить крупную сумму "Аяксу" за возвращение Микаутадзе – СМИ

Sputnik Грузия

Фиксированная сумма выкупа составляет 13 миллионов евро, пишет издание 02.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-02T13:35+0400

2024-06-02T13:35+0400

2024-06-02T13:35+0400

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франция

георгий микаутадзе

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Французский "Мец", достоинство которого на правах аренды защищает нападающий сборной Грузии Георгий Микаутадзе, намерен воспользоваться предусмотренным в контракте пунктом и выкупить грузинского игрока у "Аякса", сообщило издание De Telegraaf. В прошлом сезоне Микаутадзе, которого болельщики французского клуба уже прозвали "Королем Жоржем", был признан лучшим нападающим и молодым игроком Лиги 2. Во многом благодаря стараниям Микаутадзе его клубу удалось вернуться в Лигу 1. Единственная команда в карьере грузинского футболиста, где он не успел проявить себя, это амстердамский "Аякс". После возвращения в "Мец" Микаутадзе забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи в 20 матчах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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футбол, спорт, новости, в мире, франция, георгий микаутадзе