https://sputnik-georgia.ru/20240602/situatsiya-na-rynke-nedvizhimosti-na-gornykh-kurortakh-gruzii--issledovanie-288221297.html
Ситуация на рынке недвижимости на горных курортах Грузии – исследование
Ситуация на рынке недвижимости на горных курортах Грузии – исследование
Sputnik Грузия
По итогам первого квартала средневзвешенная цена квартир в Бакуриани выросла незначительно и составляет чуть больше тысячи долларов за квадратный метр 02.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-02T15:33+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Продажи недвижимости на горнолыжном курорте Грузии Бакуриани в первом квартале 2024 года сократились на 6%, а в Гудаури выросли на 3,3%, говорится в обзоре инвестиционной компании Galt&Taggart. В первом квартале в Бакуриани было продано 220 объектов недвижимости. Согласно обзору, в настоящее время в Бакуриани продаются 14 жилых проектов, большая часть из которых расположена недалеко от горы Кохта. В первом квартале 2024 года в соответствии с тенденцией, характерной для Бакуриани, небольшие квартиры (26-50 м2) составили 76,7% от общего объема продаж. При этом половина проданных квартир приходится на средний ценовой сегмент (менее $1000/м2). В Гудаури в прошлом году продано 95 объектов. В настоящее время в Гудаури продаются 6 жилых проектов. В первом квартале 2024 года в соответствии с тенденцией, характерной для Гудаури, небольшие квартиры (26-50 м2) составили 61,9% от общего объема продаж. При этом половина проданных квартир приходится на средний ценовой сегмент (до $1500/м2). По итогам первого квартала текущего года средневзвешенная цена квартир в Бакуриани незначительно сократилось, на 1,7% за год, и составляет чуть больше 1,4 тысячи долларов за квадратный метр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, бакуриани, гудаури, недвижимость, недвижимость в грузии
грузия, экономика, новости, бакуриани, гудаури, недвижимость, недвижимость в грузии
Ситуация на рынке недвижимости на горных курортах Грузии – исследование
По итогам первого квартала средневзвешенная цена квартир в Бакуриани выросла незначительно и составляет чуть больше тысячи долларов за квадратный метр
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Продажи недвижимости на горнолыжном курорте Грузии Бакуриани в первом квартале 2024 года сократились на 6%, а в Гудаури выросли на 3,3%, говорится в обзоре инвестиционной компании Galt&Taggart.
В первом квартале в Бакуриани было продано 220 объектов недвижимости. Согласно обзору, в настоящее время в Бакуриани продаются 14 жилых проектов, большая часть из которых расположена недалеко от горы Кохта.
В первом квартале 2024 года в соответствии с тенденцией, характерной для Бакуриани, небольшие квартиры (26-50 м2) составили 76,7% от общего объема продаж. При этом половина проданных квартир приходится на средний ценовой сегмент (менее $1000/м2).
По итогам первого квартала средневзвешенная цена квартир в Бакуриани выросла незначительно, на 2,7% за год, и составляет чуть больше тысячи долларов за квадратный метр.
В Гудаури в прошлом году продано 95 объектов. В настоящее время в Гудаури продаются 6 жилых проектов.
В первом квартале 2024 года в соответствии с тенденцией, характерной для Гудаури, небольшие квартиры (26-50 м2) составили 61,9% от общего объема продаж. При этом половина проданных квартир приходится на средний ценовой сегмент (до $1500/м2).
По итогам первого квартала текущего года средневзвешенная цена квартир в Бакуриани незначительно сократилось, на 1,7% за год, и составляет чуть больше 1,4 тысячи долларов за квадратный метр.