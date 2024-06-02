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Сколько медалей завоюет Грузия на Олимпиаде в Париже – прогноз Gracenote
Сколько медалей завоюет Грузия на Олимпиаде в Париже – прогноз Gracenote
Sputnik Грузия
С 26 июля по 11 августа на летних Олимпийских играх в Париже за медали в 32 видах спорта будут бороться 10,5 тысячи спортсменов из 206 стран мира 02.06.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 июня — Sputnik. Компания Nielsen и статистическое бюро Gracenote обновили прогноз медального зачета парижской Олимпиады, согласно которому у грузинской сборной 11 медалей. Предыдущий прогноз был опубликован в декабре 2023 года. Тогда сборной Грузии пророчили десять медалей. Бюро использует статистический инструмент, который анализирует результаты предыдущих Олимпиад, чемпионатов мира и других соревнований. По расчетам Gracenote, на Олимпиаде в Париже Грузия завоюет три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Это позволит грузинской команде занять 23 место в общем зачете. С 26 июля по 11 августа на летних Олимпийских играх в Париже за медали в 32 видах спорта будут бороться 10,5 тысячи спортсменов из 206 стран мира. Квалификационные соревнования, в ходе которых отбираются будущие участники игр, официально заканчиваются 23 июня. В предыдущей Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии прошла не в 2020, а в 2021 году, грузинские спортсмены завоевали восемь медалей – две золотые, пять серебряных и одну бронзовую по дзюдо, тяжелой атлетике и борьбе. Из восьми медалей половину завоевали грузинские дзюдоисты. Золото на счету Лаши Бекаури (-90 кг), серебро у Лаши Шавдатуашвили (73 кг), бронза у Гурама Тушишвили и Важи Маргвелашвили (+100 и 66 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Сколько медалей завоюет Грузия на Олимпиаде в Париже – прогноз Gracenote
19:07 02.06.2024 (обновлено: 19:44 02.06.2024)
С 26 июля по 11 августа на летних Олимпийских играх в Париже за медали в 32 видах спорта будут бороться 10,5 тысячи спортсменов из 206 стран мира
ТБИЛИСИ, 2 июня — Sputnik. Компания Nielsen и статистическое бюро Gracenote обновили прогноз медального зачета парижской Олимпиады, согласно которому у грузинской сборной 11 медалей.
Предыдущий прогноз был опубликован в декабре 2023 года. Тогда сборной Грузии пророчили десять медалей. Бюро использует статистический инструмент, который анализирует результаты предыдущих Олимпиад, чемпионатов мира и других соревнований.
По расчетам Gracenote
, на Олимпиаде в Париже Грузия завоюет три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Это позволит грузинской команде занять 23 место в общем зачете.
В обновленном рейтинге тройка лидеров осталась неизменной: США – 39 золотых медалей и первое место, Китай займет второе место с 33 медалями, а Франция займет третье место и 29 золотых.
С 26 июля по 11 августа на летних Олимпийских играх в Париже за медали в 32 видах спорта будут бороться 10,5 тысячи спортсменов из 206 стран мира.
Квалификационные соревнования, в ходе которых отбираются будущие участники игр, официально заканчиваются 23 июня.
В предыдущей Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии прошла не в 2020, а в 2021 году, грузинские спортсмены завоевали восемь медалей – две золотые, пять серебряных и одну бронзовую по дзюдо, тяжелой атлетике и борьбе.
Из восьми медалей половину завоевали грузинские дзюдоисты. Золото на счету Лаши Бекаури (-90 кг), серебро у Лаши Шавдатуашвили (73 кг), бронза у Гурама Тушишвили и Важи Маргвелашвили (+100 и 66 кг).