https://sputnik-georgia.ru/20240602/vremya-ch-prodvizhenie-vs-rf-udar-po-bunkeram-nato-na-ukraine-i-yadernoe-samoubiystvo-evropy-288221831.html

Время Ч: продвижение ВС РФ, удар по бункерам НАТО на Украине и ядерное самоубийство Европы

Время Ч: продвижение ВС РФ, удар по бункерам НАТО на Украине и ядерное самоубийство Европы

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 02.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-02T11:55+0400

2024-06-02T11:55+0400

2024-06-02T12:04+0400

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Каких успехов в зоне СВО удалось добиться российской армии? Зачем Байден разрешил Киеву бить американским оружием по Белгороду?Как США подставляют Европу под ядерный удар? Почему удар "Кинжалами" по Яворовскому полигону – большая проблема для НАТО? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, россия, аналитика, европа, украина, киев, нато, видео