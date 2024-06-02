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Время Ч: продвижение ВС РФ, удар по бункерам НАТО на Украине и ядерное самоубийство Европы
Время Ч: продвижение ВС РФ, удар по бункерам НАТО на Украине и ядерное самоубийство Европы
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Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 02.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-02T11:55+0400
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Каких успехов в зоне СВО удалось добиться российской армии? Зачем Байден разрешил Киеву бить американским оружием по Белгороду?Как США подставляют Европу под ядерный удар? Почему удар "Кинжалами" по Яворовскому полигону – большая проблема для НАТО? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.
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мультимедиа, видео, в мире, россия, аналитика, европа, украина, киев, нато, видео
мультимедиа, видео, в мире, россия, аналитика, европа, украина, киев, нато, видео
Время Ч: продвижение ВС РФ, удар по бункерам НАТО на Украине и ядерное самоубийство Европы
11:55 02.06.2024 (обновлено: 12:04 02.06.2024)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч"
Каких успехов в зоне СВО удалось добиться российской армии? Зачем Байден разрешил Киеву бить американским оружием по Белгороду?
Как США подставляют Европу под ядерный удар? Почему удар "Кинжалами" по Яворовскому полигону – большая проблема для НАТО?
На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.