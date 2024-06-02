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Юрий Бардаш об уголовных делах на Украине и невежестве Зеленского
Юрий Бардаш об уголовных делах на Украине и невежестве Зеленского
Sputnik Грузия
Почему киевский режим объявил войну Юрию Бардашу? Как украинская поп-культура служила украинской власти? 02.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-02T19:02+0400
2024-06-02T19:02+0400
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Почему русская музыка до сих пор популярна на Украине? Какие проблемы все еще есть в российской культуре? Чем важен конкурс "Звук моего региона"? Обо всем этом в интервью"Sputnik на русском" рассказал продюсер и музыкант Юрий Бардаш
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мультимедиа, видео, в мире, украина, россия, видео
мультимедиа, видео, в мире, украина, россия, видео
Юрий Бардаш об уголовных делах на Украине и невежестве Зеленского
19:02 02.06.2024 (обновлено: 23:04 02.06.2024)
Почему киевский режим объявил войну Юрию Бардашу? Как украинская поп-культура служила украинской власти?
Почему русская музыка до сих пор популярна на Украине? Какие проблемы все еще есть в российской культуре? Чем важен конкурс "Звук моего региона"?
Обо всем этом в интервью"Sputnik на русском" рассказал продюсер и музыкант Юрий Бардаш