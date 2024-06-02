https://sputnik-georgia.ru/20240602/yuriy-bardash-ob-ugolovnykh-delakh-na-ukraine-i-nevezhestve-zelenskogo-288226904.html

Юрий Бардаш об уголовных делах на Украине и невежестве Зеленского

Юрий Бардаш об уголовных делах на Украине и невежестве Зеленского

Sputnik Грузия

Почему киевский режим объявил войну Юрию Бардашу? Как украинская поп-культура служила украинской власти? 02.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-02T19:02+0400

2024-06-02T19:02+0400

2024-06-02T23:04+0400

мультимедиа

видео

в мире

украина

россия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/02/288226735_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f76f6a5608bed89cc5757cac025c1f54.jpg

Почему русская музыка до сих пор популярна на Украине? Какие проблемы все еще есть в российской культуре? Чем важен конкурс "Звук моего региона"? Обо всем этом в интервью"Sputnik на русском" рассказал продюсер и музыкант Юрий Бардаш

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, украина, россия, видео