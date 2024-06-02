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Жители Индии проголосовали за переизбрание правительства – премьер

Жители Индии проголосовали за переизбрание правительства – премьер

Sputnik Грузия

Согласно данным exit poll коалиция Моди получает большинство из 543 мест в нижней палате парламента 02.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-02T11:33+0400

2024-06-02T11:33+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июня — Sputnik. Жители Индии проголосовали за переизбрание действующего правительства, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Выборы в нижнюю палату парламента Индии проходили в семь этапов с 19 апреля по 1 июня, подсчет голосов будет завершен 4 июня. Согласно данным exit poll, опубликованных по итогам последнего тура выборов телеканалом NDTV, по итогам голосования лидирует "Национальный демократический альянс" во главе с правящей в Индии "Бхаратия джаната парти" Моди. Согласно подсчетам телеканала, коалиция Моди получает большинство из 543 мест в нижней палате парламента, по предварительным подсчетам, у нее будет от 359 до 371 места. Премьер Индии также раскритиковал оппозиционную коалицию I.N.D.I.A. (Indian National Developmental Inclusive Alliance, "Индийский национальный инклюзивный альянс развития"), отметив, что оппозиция "не смогла найти отклика среди избирателей" и "представить футуристическое видение нации". На выборах в 2019 году "Национальный демократический альянс" получил 353 места в нижней палате парламента. Если данные exit poll подтвердятся, Нарендра Моди сможет в третий раз подряд занять пост премьер-министра Индии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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