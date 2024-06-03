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"Дерусификация достигла апогея" – доклад МИД РФ о ситуации с правами человека на Украине

"Дерусификация достигла апогея" – доклад МИД РФ о ситуации с правами человека на Украине

Sputnik Грузия

К настоящему моменту на Украине запрещено все русское – язык, культура, образование и СМИ, говорится в докладе 03.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-03T13:15+0400

2024-06-03T13:15+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн – Sputnik. Процесс дерусификации достиг апогея, говорится в докладе о ситуации с правами человека на Украине, опубликованного министерством иностранных дел Российской Федерации.К настоящему моменту на Украине запрещено все русское – язык, культура, образование и СМИ, говорится в докладе.В документе отмечается, что в стране на почве дерусификации образования запрещено преподавание на русском языке в украинских школах, все российские и советские произведения исключены из образовательных программ, книги на русском изымаются из библиотек по всей стране.Школьникам и учителям запрещается даже разговаривать по-русски как на уроках, так и при личном общении, говорится в докладе. Кроме того, киевский режим также законодательно поддерживает нападения на храмы канонической УПЦ, в стране чествуют нацистов из СС, подчеркнуто в документе.Все эти нарушения замалчиваются Западом и большинством международных правозащитных организаций – Киев лишь выполняет указания иностранных кураторов, сообщает МИД России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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мид рф, новости, в мире, украина, киев, мид россии, обострение ситуации вокруг украины